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Diyarbakırlı Ramazan hoca cinayeti davasında karar: Ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı

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İstanbul Fatih'te, sosyal medyada "Diyarbakırlı Ramazan Hoca" olarak tanınan Ramazan Pişkin'i işlettiği çay ocağında bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Erkan Baykut'a mahkeme ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Baykut'un cezasında indirim uygulanmadı.

Ramazan Pişkin'i, 31 Ocak'ta işlettiği çay ocağında bıçaklayarak öldüren 24 yaşındaki tutuklu sanık Erkan Baykut'un, "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis istemiyle yargılanmasına bugün İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Mahkeme heyeti Baykut hakkında kararını verdi.

"RUHUMU ŞEYTANA SATMAYA ÇALIŞTI" SAVUNMASI

Sanın Erkan Baykut, önceki savunmasında pişman olduğunu belirttiğini söyleyerek, "Ramazan Pişkin'i ben başkası zannettiğim için planlayarak öldürdüm. Afgan uyruklu Saboor Muradi olduğunu düşündüm. Kendisi beni 17 yaşında uyuşturucuya bulaştırmıştı ve anlatılmayacak kötü şeyler yaptırdı. Ruhumu şeytana satmaya çalıştı. Mason örgütü illuminati çetesi. Bundan dolayı psikolojim iyi değildir. Ailesine karşı mahcubum" diye konuştu.

"AİLE BİREYLERİ TANIK OLARAK DİNLENSİN" ÇAĞRISI

Sanık Erkan Baykut'un avukatının esasa ilişkin yaptığı savunmada müvekkilinin akıl sağlığının yerinde olmadığını savunarak, bu hususta adli tıp kurulu raporu alınması gerektiğini söyleyerek, sanığın aile bireylerinin tanık olarak dinlenmelerini talep etti.

"MASUM BİR İNSAN OLDUĞUNUN FARKINDAYIM"

Mahkeme, sanığa avukatının taleplerine katılıp katılmadığını sordu. Sanık Baykut, "Beni azmettiren olsaydı bunu devletten saklamazdım" dedi. Sanık son sözünde ise "Ramazan Pişkin'in masum bir insan olduğunun farkındayım. İslam için mücadele eden bir insan olduğunun farkındayım. Pişmanım" dedi.

İNDİRİMSİZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Baykut'u "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı. Mahkeme, yargılama aşamasında sanığın herhangi bir pişmanlık belirtisi göstermediğini belirterek, cezada herhangi bir indirim uygulamadı.

Haberler.com / Eymen Dursun - Güncel

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Yorumlar (10)

Yusuf Yorulmaz:

Suikast var öldürttüler.

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Hiç inanmıyorum:

Küçük çocukları taciz edenler serbest hocalara dokunanlar hapis.Tam Ortadoğu adaleti

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Ömer Can:

sebep olanları Allaha havale ediyorum

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Sessiz ciglik:

Allah rahmetiyle muamele etsin. Ramazan hoca ölduruldugu gun sanki ailenden birini kaybetmis gibiydim. Anadolunun mezepotamyanin ortadogunun ve tüm İslam aleminin basi sagolsun

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milliyetci:

Giden gitti.

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mehmet emin günen:

Bu önemli cinayetin azmettirici leri vardır o kişi ve kişilerinde bilinmektedir neden bu canilere dokunulmiyor?! Adalet yerini bulunmamıştır.

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Tampikoo:

ramazan hoca yaralı kurtulsaydı bu çocuğu affederdi şikayetçi olmazdı...Bu cani bunu hiç bilemeyecek...

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Gökhan Aydemir:

Katil e caza vermek yetiyor mu? Talimatı verenler de yakalanmalı.

8
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Fatih Erdem:

bu cinayet olayında azmettirenler aracı olanların hepsi tespit edilerek çete kurmak ve cinayetten tamamına işlem yapılması gerekir, bu sadece kullanılan bir piyondur muhtemelen

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Burak GUNES:

12 sene yatar çıkar

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