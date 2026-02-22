Haberler

Bafra'da ramazan etkinlikleri söyleşi programıyla sürdü

Bafra'da ramazan etkinlikleri söyleşi programıyla sürdü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Bafra ilçesinde, ramazan ayı etkinlikleri çerçevesinde eğitimci Zekeriya Efiloğlu, aile bağları ve çocuk eğitimi üzerine bir söyleşi düzenledi. Etkinlikte aile içi iletişim ve dijital dünyanın çocuklar üzerindeki etkileri ele alındı.

Samsun'un Bafra ilçesinde, ramazan ayı etkinlikleri kapsamında, eğitimci ve yazar Zekeriya Efiloğlu vatandaşlarla bir araya geldi.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen programda Efiloğlu, "Değerlerine sahip çık, hayatını şekillendir." konulu söyleşisiyle katılımcılara hitap etti.

Teravih namazı sonrası başlayan etkinlikte, yapay zeka çağında çocuk eğitimi, dijital dünyanın etkileri, ebeveyn-çocuk ilişkileri ve sağlıklı iletişim yöntemleri üzerine kritik değerlendirmelerde bulunuldu.

Efiloğlu, aile içi bağların güçlendirilmesi ve çocuk gelişiminde sevgi dolu rehberliğin hayati rolüne vurgu yaparak hayatın içinden örnekler paylaştı.

Programda bir konuşma yapan Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Ramazan ayının manevi ruhunu yansıtan etkinliklerimizde aile bağlarımızı güçlendiren buluşmalar gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Kültürel değerlerimizi korumak ve gelecek nesillere aktarmak adına hemşehrilerimizle bir arada olmaktan mutluluk duyuyoruz." dedi.

Ney dinletisi ve tasavvuf müziği eşliğinde manevi atmosferin yaşandığı etkinlikte Başkan Kılıç'ın yazar Efiloğlu'na Çetinkaya Köprüsü rölyefli tablo takdimiyle sona erdi.

Etkinliğe ilçe protokolü ve vatandaşlar katılım sağladı.

Kaynak: AA / Emre Dilek
Dünya diken üstünde! Ülkeyi 50 füze ve 297 İHA ile vurdular

Dünya diken üstünde! Ülkeyi 50 füze ve 297 İHA ile vurdular
Tedirgin eden hareketlilik! İlk işgal komşu ülkeye

Tedirgin eden hareketlilik! İlk işgal komşu ülkeye
'Yeni Nostradamus' ABD-İran savaşı için tarih verdi

"Yeni Nostradamus" tarih verdi! Kehanet doğru çıkarsa vay halimize
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Komşuda film gibi operasyon! Dünyanın başına bela olacaklardı

Komşuda film gibi operasyon! Dünyanın başına bela olacaklardı
Aile kavgaları kenti savaş alanına çevirdi! 17 kişi yaralandı, ekipler alarma geçti

Kent savaş alanına döndü! 17 kişi yaralandı, ekipler alarma geçti
Aleyna Tilki'nin annesi, 3 günde paraya doydu

Annesinin sadece 3 günde kazandığı para, öyle böyle değil
Canlı yayın yaparken, anne ve babası tekme tokat saldırdı

Yaşanan rezilliğe herkes canlı yayında şahit oldu
Komşuda film gibi operasyon! Dünyanın başına bela olacaklardı

Komşuda film gibi operasyon! Dünyanın başına bela olacaklardı
Bir köpek yalaması hayatını kararttı: Dört uzvunu birden kaybetti

Bir köpek yalaması hayatını kararttı! Dört uzvunu birden kaybetti
Güvenlik kamerasına bakınca şoke oldular! Camdan atlayıp sırra kadem bastı

Kameraya bakınca şoke oldular! Camdan atlayıp sırra kadem bastı