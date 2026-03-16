Pursaklar'da ramazan etkinlikleri tamamlandı

Pursaklar Belediyesi tarafından ramazan ayı boyunca düzenlenen etkinlikler sanatçı Fadıl Aydın konseriyle sona erdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ramazan ayının manevi atmosferini kültür, sanat ve müzikle buluşturmak amacıyla hazırlanan programlar kapsamında ilçe sakinleri çeşitli etkinliklerde bir araya geldi.

Etkinlikler, Pursaklar Yaşam Merkezi ile Altınova, Sirkeli ve Karşıyaka mahalle konakları ile Saray Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programlarda çocuklara yönelik sahne gösterileri, geleneksel ramazan eğlenceleri ve konserler düzenlendi.

Programın finalinde sahne alan sanatçı Fadıl Aydın, sevilen eserlerini seslendirerek konser alanını dolduran vatandaşlara keyifli anlar yaşattı.