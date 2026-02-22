Haberler

Şanlıurfa'da ramazan yardımları kapsamında 400 aileye küçükbaş desteği verildi

Güncelleme:
Şanlıurfa Eyyübiye Belediyesi, ramazan dolayısıyla ihtiyaç sahibi 400 aileye küçükbaş destek ve gıda yardımı yaptı.

Şanlıurfa'da Eyyübiye Belediyesi tarafından ramazan dolayısıyla ihtiyaç sahibi 400 aileye küçükbaş desteğinde bulunuldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ramazan ayında yetimlere, ihtiyaç sahiplerine, hastalara, yaşlılara ve kimsesizlere yönelik yardım çalışmaları sürdürülüyor.

Bu kapsamda ihtiyaç sahibi ailelere 400 küçükbaşın yanı sıra kuru gıda kolisi, nakdi destek ve ev eşyası yardımı sağlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, ramazan dolayısıyla yardım faaliyetlerini artırdıklarını belirtti.

Ramazan boyunca 25 bin kuru gıda kolisi dağıtacaklarını aktaran Kuş, ihtiyaç sahibi ailelerin et ihtiyacının karşılanması amacıyla 400 küçükbaş ve 2 bin lira kesim desteği verileceğini, ayrıca her aileye 5 kilogram tavuk eti ile çocuklara bayramlık giysi ve ayakkabı dağıtılacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş
