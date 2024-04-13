Ramazan Bayramı tatilcileri Tekirdağ-İstanbul yolunda trafik yoğunluğu yaşadı

Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirenlerin yaşadıkları şehirlere dönmeye başlamasıyla Tekirdağ- İstanbul kara yolunda trafik yoğunluğu oluştu.

Tatilcilerin dönüşe geçmesiyle özellikle Tekirdağ-İstanbul yolunun Yenice, Yeniçiftlik, Beyazköy, Üniversite ve Kumbağ mevkilerinde zaman zaman yoğunluk meydana geldi.

Ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdüren polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri aşırı hız, takip mesafesi ve hatalı sollama konularında uyardı.

Kara yolundaki yoğunluğun yarın da devam etmesi bekleniyor.