Ramazan Bayramı'nda tatil planı yapanlara kötü haber! Yağış uyarısı yapan Meteoroloji bölge bölge sıraladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinde bayramın serin ve yağışlı geçeceği öngörülüyor. Hafta sonundan itibaren ise sıcaklıkların azalarak mevsim normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor.

BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK?

Hafta sonu yurt genelinde yağışlı hava hakim olurken, bayramın ilk günü Güneydoğu Anadolu`nun doğusu, Doğu Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz`de sağanak, Ege`nin iç ve kıyı kesimleri, Akdeniz, Marmara`nın güneyinde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında yer yer ise altında seyredecek.

İKİNCİ GÜNDE PARÇALI BULUTLU HAVA HAKİM OLACAK

Bayramın ikinci günü ise , Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Marmara`nın kuzey batısı ile Orta Karadeniz ve iç kesimlerinde yağış beklenmezken parçalı bulutlu hava hakim olacak. Kalan kesimlerde yağışlar sağanak, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise gök gürültülü sağanak görülecek.

SON GÜN EGE'DE PARÇALI BULUTLU HAVA HAKİM OLACAK

Bayramın son günü de Ege, Marmara Batı ve Orta Karadeniz`in kıyı kesimleri, İç Anadolu`nun doğusu ile Güney Doğu Anadolu`da parçalı bulutlu hava hakim olacak. Kalan kesimlerde yağış görülecek. Yağışlar Doğu Anadolu`nun doğusu, Akdeniz ve İç Anadolu`nun güneyinde gök gürültülü sağanak şeklinde olacak. Yağışlarla birlikte hava sıcaklıkları yer yer mevsim normallerinin altına düşecek.

PROF. DR. ŞEN'DEN BAYRAM UYARISI

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen bayramın birinci günü için batı bölgelerine yağış uyarısında bulunurken şu değerlendirmelerde bulundu; "Bayram tatili denildiği zaman hemen hava durumuna bakılır. Bizde alışkanlık deniz ve güneş öne çıktığı için hava durumu da öne çıkıyor. Yarın tatilin 1. günü. Marmara, Ege ve Akdeniz kıyısında hafta sonu yağış yok. Yağışın olması gerektiği yerde yağış var. Bayramın 1. günü ise bu yağış batıya geliyor. İstanbul, Çeşme, Kuşadası, Bodrum, Antalya'da yağmur var. Çarşamba günü öğleden sonra ise yağış doğuya doğru kayıyor ve batı bölgelerde perşembe gününden itibaren sıcaklıklar yeniden artacak ve yağış olmayacak. Bayramın 1. ve 2. günü yağış var. Cumartesi ve pazar günü Güneydoğu'da kuvvetli yağış var, sel baskını olabilir. Buna da dikkat etmek lazım.

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