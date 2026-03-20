Nusaybin'de Şeker Toplamak İsterken Asansör Boşluğuna Düşen Çocuk Yaralandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bayram şekeri toplamak için apartman asansörünün kapısını açan 8 yaşındaki çocuk, dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü. Yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı.

Olay, 16.30 sıralarında Nusaybin ilçesi Çatalözü Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre bayram şekeri toplamak için apartmanda bulunan M.C. isimli erkek çocuğu, 2'nci katta duran asansörün kapısını açtığı sırada dengesini kaybederek boşluğa düştü. Çocuğun düştüğünü fark eden bina sakinleri yardıma koştu. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, çevredekiler tarafından otomobille Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

'İran'la konuşmak istiyoruz' diyen Trump'tan kafa karıştıran sözler

"İran'la konuşmak istiyoruz" diyen Trump'tan kafa karıştıran sözler
Aksaray'da bir kişi boşanma aşamasındaki karısını öldürdü, baldızını yaraladı

Genç kadın annesinin mezarı başında can verdi
Tarihin en büyük zammı pompaya yansıdı! İşte yeni motorin fiyatları

Tarihin en büyük zammı! İşte yeni fiyatlar
Samsun'da cezaevinde şüpheli ölüme soruşturma

Cezaevinde sır ölüm! 12 günlük hükümlüydü
Aksiyon filmlerinin efsane ismi Chuck Norris hayatını kaybetti

Aksiyon filmlerinin efsane ismi hayatını kaybetti
Aksaray'da bir kişi boşanma aşamasındaki karısını öldürdü, baldızını yaraladı

Genç kadın annesinin mezarı başında can verdi
İncirlik'te siren sesleri! MSB'den 'Olumsuz bir durum yok' açıklaması

İncirlik'te siren sesleri! MSB'den jet açıklama geldi
Trump'a şok! İsviçre, ABD'ye silah ihracatını durdurdu

İran'la savaşta Trump'a şok! Bir ülke daha ABD'ye sırtını döndü