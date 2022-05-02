Ramazan Bayramı namazı kılındı
AA - Abdullah Özkul - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Caminin dış/genel planı Bayram namazı için camiye gelen cemaat İl Müftüsü Osman Ayas'ın vaaz vermesi Cami avlusuna taşan cemaat NİĞDE - Niğde'de vatandaşlar, Ramazan Bayramı namazını kılmak için camilere akın etti.
Caminin dış/genel planı
Bayram namazı için camiye gelen cemaat
İl Müftüsü Osman Ayas'ın vaaz vermesi
Cami avlusuna taşan cemaat NİĞDE - Niğde'de vatandaşlar, Ramazan Bayramı namazını kılmak için camilere akın etti.
Selçuk Mahallesi'ndeki Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde bir araya gelen vatandaşlar, ülkede Kovid-19 kısıtlamalarının büyük oranda kalkmasıyla bayram namazını normal saf düzeninde maskesiz kıldı.
AA / Abdullah Özkul - Güncel