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Ramazan Bayramı namazı kılındı

AA - Abdullah Özkul - Güncel
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Caminin dış/genel planı Bayram namazı için camiye gelen cemaat İl Müftüsü Osman Ayas'ın vaaz vermesi Cami avlusuna taşan cemaat NİĞDE - Niğde'de vatandaşlar, Ramazan Bayramı namazını kılmak için camilere akın etti.

Caminin dış/genel planı

Bayram namazı için camiye gelen cemaat

İl Müftüsü Osman Ayas'ın vaaz vermesi

Cami avlusuna taşan cemaat NİĞDE - Niğde'de vatandaşlar, Ramazan Bayramı namazını kılmak için camilere akın etti.

Selçuk Mahallesi'ndeki Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde bir araya gelen vatandaşlar, ülkede Kovid-19 kısıtlamalarının büyük oranda kalkmasıyla bayram namazını normal saf düzeninde maskesiz kıldı.

AA / Abdullah Özkul - Güncel

Ramazan Bayramı, Osman Ayas, Bayram, Cami, Güncel, Haberler

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