Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden Karadağ ve Bosna Hersek'e gıda yardımı

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, ramazan ayında Karadağ ve Bosna Hersek'teki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere hazırlanan gıda kolilerinin yola çıktığını açıkladı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ramazan ayının bereketini; gönül coğrafyamızdaki Bosna-Hersek ve Karadağ'daki ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına taşıyoruz. Genel müdürlüğümüzce, Karadağ İslam Birliği koordinasyonunda dağıtılmak üzere hazırlanan 3 bin adet gıda kolisi, Bosna Hersek İslam Birliği Başkanlığı Saraybosna Vakıflar Müdürlüğü koordinasyonunda dağıtılmak üzere hazırlanan 6 bin adet gıda kolisi, EMMAUS Uluslararası Yardımlaşma Derneğinin aşevlerine destek amacıyla hazırlanan ve her gün 500'ün üzerinde kişiye iftar yemeği sunulmasına imkan sağlayacak olan 3 TIR temel gıda malzemesi, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan uğurlandı" denildi.