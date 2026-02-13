Haberler

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden Karadağ ve Bosna Hersek'e gıda yardımı

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden Karadağ ve Bosna Hersek'e gıda yardımı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, ramazan ayında Karadağ ve Bosna Hersek'teki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere 9 bin gıda kolisi göndermiştir. Ayrıca EMMAUS Derneği'ne destek amaçlı hazırlanan 3 TIR temel gıda malzemesi de gönderildi.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, ramazan ayında Karadağ ve Bosna Hersek'teki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere hazırlanan gıda kolilerinin yola çıktığını açıkladı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ramazan ayının bereketini; gönül coğrafyamızdaki Bosna-Hersek ve Karadağ'daki ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına taşıyoruz. Genel müdürlüğümüzce, Karadağ İslam Birliği koordinasyonunda dağıtılmak üzere hazırlanan 3 bin adet gıda kolisi, Bosna Hersek İslam Birliği Başkanlığı Saraybosna Vakıflar Müdürlüğü koordinasyonunda dağıtılmak üzere hazırlanan 6 bin adet gıda kolisi, EMMAUS Uluslararası Yardımlaşma Derneğinin aşevlerine destek amacıyla hazırlanan ve her gün 500'ün üzerinde kişiye iftar yemeği sunulmasına imkan sağlayacak olan 3 TIR temel gıda malzemesi, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan uğurlandı" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Antalya Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın iniş takımları kırıldı, motoru piste sürttü

Antalya Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın iniş takımları kırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaziçi'ndeki törene damga vuran sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaziçi'ndeki törene damga vuran sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oğlunun evinde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aylar sonra kaldırıldı

Oğlunun evinde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aylar sonra kaldırıldı
426 bin liralık gizem! Paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi

Hesabına gelen paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi
Pedofili dosyasında adı geçen Goldman Sachs bankasının avukatı istifa etti

Dev bankada deprem! Mesajlar ifşa olunca koltuğu bırakıp kaçtı
Sağlık ocağından dinleme cihazı çıktı

Temizlik sırasında doktorların odasında bulundu! Polis hemen el koydu
Oğlunun evinde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aylar sonra kaldırıldı

Oğlunun evinde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aylar sonra kaldırıldı
Didem Ceran, yüz estetiği sonrası 19 gündür banyo yapmadığını açıkladı

19 gündür banyo yapmamış, o anları paylaştı
Ünlü isim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekküre gitti: Merak etmeyin

Erdoğan'a teşekküre gidip bir de fotoğraf paylaştı: Merak etmeyin