Ramazan ayında dayanışmanın adresi, Menderes

Menderes Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü'nce ihtiyaç sahibi ailelere rutin olarak verilen erzak yardımı Ramazan ayının gelmesiyle birlikte hız kazandı.

"Menderes'te hiçbir aile Ramazan ayında gıdasız kalmayacak."

Desteklerin Ramazan ayı boyunca devam edeceğini belirten Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, "Menderes'te hiçbir aile Ramazan ayında gıdasız kalmayacak." dedi.

Dağıtılan erzak paketleriyle ilgili açıklama yapan Başkan Kayalar, "Ramazan ayının bereketini ve huzurunu en verimli şekilde yaşamak ve yaşatmak için ilçemizin genelinde sosyal yardımlarımız devam ediyor." diye konuştu.

Başkan Kayalar, ayni ve nakdi yardımların yanı sıra Ramazan ayında gıda desteğine ağırlık verdiklerini belirterek şunları kaydetti:

"Ramazan ayında hiçbir ailenin gıdasız kalmaması için çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğümüze gelen talepler doğrultusunda herkesin yanında olarak gıda paketi desteğinde bulunuyoruz."

"Her kesimin, herkesin yanında oluyoruz"

Gıda paketi dağıtımında her kesimin, herkesin yanında olduklarına dikkati çeken Başkan Kayalar, şöyle devam etti:

" Sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ettiğimiz bu mübarek günlerde, belediyemize gıda paketi talebinde bulunan herkesin yanında oluyoruz. Hiçbir siyasi parti ayrımı gözetmeksizin, her kesimin, herkesin yanında oluyoruz."

Başkan Kayalar, erzak yardımlarının Ramazan ayı boyunca devam edeceğini ve Menderes'te hiçbir ailenin gıdasız kalmayacağını da sözlerine ekledi.

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