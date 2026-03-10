Haberler

Antalya'da ramazanda kurulan sağlık istasyonlarında 11 bin kişiye sağlık hizmeti verildi

Antalya'da ramazanda kurulan sağlık istasyonlarında 11 bin kişiye sağlık hizmeti verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü, ramazan ayı boyunca kurduğu sağlık istasyonlarında 11 bin vatandaşa sağlıklı beslenme bilgilendirmesi ve sağlık ölçümü hizmeti sundu. Çeşitli sağlık hizmetlerinin yanı sıra kanser taramaları ve kronik hastalık takipleri de yapıldı.

Antalya İl Sağlık Müdürlüğünce ramazan ayı boyunca kurulan sağlık istasyonlarında 11 bin vatandaşa bilgilendirme ve sağlık ölçümü hizmeti verildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların ramazan ayını sağlıklı geçirmelerini desteklemek amacıyla çeşitli noktalarda sağlık istasyonları kuruldu.

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Okuryazarlığı Koordinatörlüğü öncülüğünde yürütülen çalışmaya Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı, Sağlık Hizmetleri Başkanlığı, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı ve Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı ekipleri katıldı.

Sağlık istasyonlarında vatandaşlara ramazan ayına özel sağlıklı beslenme konusunda bilgilendirme yapılırken, boy, kilo, kan şekeri ve karbonmonoksit ölçümleri gerçekleştirildi.

Ayrıca vatandaşlara kanser taramaları, tütünle mücadele danışmanlığı, kronik hastalıkların takibi, ruh sağlığı farkındalığı, temel yaşam desteği ve ilk yardım uygulamaları ile MHRS ve e-Nabız sistemleri hakkında bilgi verildi.

Çalışmalar kapsamında 11 bin vatandaşa sağlık konusunda bilgilendirme yapıldı.

Özellikle yaşlı bireyler, engelliler, kronik hastalar, gebeler ve çocuklu aileler başta olmak üzere toplumun farklı kesimlerine yönelik eğitim ve farkındalık çalışmaları ramazan ayı boyunca devam edecek.

Kaynak: AA / Yiğithan Yıldız
Trump 'İran'la görüşebiliriz' dedi, ABD'den tam tersi açıklama geldi

Tüm dünya Trump'ın sözlerine odaklanmışken ABD'den şok bir mesaj geldi
İran'dan Trump'ın 'Konuşabiliriz' talebine ilk tepki! Rest çektiler

İran'dan Trump'ın "Konuşabiliriz" talebine ilk tepki
İsmail Kaani'nin akıbeti tartışılıyordu! İran'dan resmi açıklama geldi

İsmail Kaani'nin akıbeti tartışılıyordu! İran'dan resmi açıklama geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Santiago Bernabeu Türk futboluyla yarışıyor

Yok böyle ciro! Tek başına Türk futboluyla yarışıyor
Melih Gökçek'ten bomba iddia: Deniz Baykal bana adaylık teklif etti

Gökçek'ten çok konuşulacak Baykal iddiası! Şahidi bile var
Netanyahu öldü mü? İran basınından gündem yaratan iddia

Netanyahu öldü mü? Bu haber doğruysa yer yerinden oynar
Türkiye'nin altın merkezindeki soygunun büyüklüğü inanılmaz

Türkiye'nin altın merkezindeki soygunun büyüklüğü inanılmaz
Santiago Bernabeu Türk futboluyla yarışıyor

Yok böyle ciro! Tek başına Türk futboluyla yarışıyor
İstanbul'daki konsere büyük ilgi! 35 bin liralık biletler saniyeler içinde bitti

İstanbul konserine büyük ilgi! 35 bin liralık biletler saniyede bitti
Fenerbahçe Mert Müldür'ün nişanlısı için harekete geçti

Gittiği maçta kabusu yaşamıştı! Harekete geçildi