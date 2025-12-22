Haberler

Almanya'da Neonaziler tarafından katledilen Ramazan Avcı ölümünün 40. yılında anıldı

Güncelleme:
Almanya'nın Hamburg kentinde 21 Aralık 1985'te Neonazilerin saldırısı sonucu hayatını kaybeden Ramazan Avcı, ölümünün 40. yılında anıldı. Tören, Avcı'nın ailesi, Türkiye'nin Hamburg Başkonsolosu, yerel yöneticiler ve sivil toplum temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Almanya'nın Hamburg kentinde 21 Aralık 1985'te Neonazilerin saldırısı sonucu hayatını kaybeden Ramazan Avcı, ölümünün 40. yılında adını taşıyan meydanda anıldı.

Hamburg Nord İlçe Belediyesi ile Ramazan Avcı'yı Anma İnisiyatifi (RAİ) tarafından organize edilen törene, Avcı'nın ailesi, Türkiye'nin Hamburg Başkonsolosu Berati Alver, yerel yöneticiler, milletvekilleri, ırkçı saldırı mağdurlarının yakınları ve sivil toplum temsilcileri katıldı.

Konuşmalarda, Almanya'da geçmişte ve şu an yaşanan ırkçı saldırılar hatırlatılarak, mağdurların yalnız bırakılmaması gerektiği ifade edildi.

Törende konuşan Ramazan Avcı'nın eşi Gülistan Avcı, eşinin ırkçı nefretin kurbanı olduğunu belirterek, "Irkçılığı görün, duyun ve sessiz kalmayın." dedi.

RAİ adına konuşan avukat Ünal Zeran ise Avcı cinayetinin resmen "ırkçı saikle işlenmiş" olarak tanınması gerektiğini, yetkili kurumlardan özür talep ettiklerini söyledi.

33 yıl önce Mölln'de aşırı sağcıların kundaklaması sonucu annesini, kızını ve yeğenini kaybeden Faruk Arslan da ırkçılıkla mücadelenin tüm toplumun ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Ramazan Avcı, 21 Aralık 1985'te Hamburg'da yaklaşık 30 Neonazinin saldırısına uğramış, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede saldırıdan 3 gün sonra hayatını kaybetmişti.

Avcı'nın katledilişinden 10 gün sonra dünyaya gelen oğluna ise Ramazan ismi verilmişti.

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ - Güncel
