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Ramaphosa ve Putin, Ukrayna Krizini Görüştü

Ramaphosa ve Putin, Ukrayna Krizini Görüştü
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Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna krizini ve iki ülke arasındaki ilişkileri değerlendirdi.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna krizini ele aldı.

Cumhurbaşkanı Ramaphosa, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 21 Nisan'da Putin ile telefon görüşmesi yaptığını bildirdi.

Ramaphosa, Güney Afrika ile Rusya arasındaki ikili ilişkilerin ve Ukrayna krizinin ele alındığı görüşmeye ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Her ikimiz de ülkelerimiz arasındaki güçlü ikili ilişkileri teyit ettik. Ayrıca Rusya-Ukrayna ihtilafının barışçıl çözümü için birlikte çalışmaya karar verdik. Bu bağlamda Güney Afrika, Ukrayna hükümeti de dahil olmak üzere, tüm ilgili ve etkilenen taraflarla barışa giden bir yol bulmak amacıyla temaslarını sürdürecektir."

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Kaynak: AA / Murat Özgür Güvendik - Güncel
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