İşgal altındaki Batı Şeria'da düşen şarapneller, bazı bölgelerde hasara neden oldu

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti ile çevresindeki beldelere düşen füze şarapnelleri nedeniyle bazı binalarda hasar meydana geldi. Filistin sivil savunma ekipleri olay yerine intikal etti.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın orta kesimindeki Ramallah kentinin bazı bölgelerine düşen füze şarapnelleri, kimi yapılarda hasara neden oldu.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Ramallah kenti ile Beyten, Silvad, Kefr Malik beldelerine füze şarapnelleri düştü.

Şarapnel parçaları nedeniyle Ramallah kentinde bir apartmanda, Silvad beldesinde ise bir ev ve bir dükkanda hasar oluştu.

Filistin sivil savunma ekipleri, şarapnellerin düştüğü bölgelere sevk edildi.

Yediot Aharonot gazetesinin haberine göre, İran'dan fırlatılan füzeler nedeniyle sabah saatlerinden itibaren Kudüs, İsrail'in Guş Dan ve Şaron bölgeleri ve Batı Şeria'daki yerleşimlerde sirenler çaldı.

Ayrıca İsrail'in kuzeyindeki Celile bölgesinde bulunan Manara ve Margaliot bölgelerinde de siren sesleri duyuldu.

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar
