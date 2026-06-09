Haberler

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Batı Şeria'da Filistinlilere ait arazileri ateşe verdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İşgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde İsrailliler, Filistinlilere ait arazileri kundakladı. Sosyal medyada yangın görüntüleri paylaşılırken, 8 Ekim 2023’ten bu yana bölgede 1169 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Ramallah kentinde Filistinlilere ait arazileri kundakladı.

Filistin basınında yer elan haberlere göre, İsrailliler işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki Taybe beldesinde Filistinlilere ait arazileri yaktı.

Sosyal medyada beldede çıkan yangının görüntüleri paylaşıldı.

İsrail askerleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da son dönemde Filistinlilerin mülklerine ve tarım arazilerine yönelik saldırılarında artış yaşanıyor.

Filistinli kaynaklara göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da yaşanan olaylarda 1169 Filistinli hayatını kaybetti, 12 bin 666 kişi yaralandı.

Kaynak: AA / Safiye Karabacak
İran savaş uçakları havalandı, Erbil'den patlama sesleri geliyor

Savaş uçakları havalandı, Türkiye'nin komşusu vuruluyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ayna karşısında sergilediği kaslarıyla ağızları açık bıraktı

Hayranlarını ikiye böldü
Emekli gurbetçiler yurda giriş yapmaya başladı

Bavulunu aracına yükleyen yola çıktı! Kimi 3, kimi 6 aylığına geliyor
Şüpheli şekilde hayatını kaybeden Irmak öğretmenin kahreden görüntüleri

Şüpheli şekilde ölmüştü! Irmak öğretmenin kahreden görüntüleri
Donanma personeli öğle arasında denize girdi, köpekbalığının saldırısına uğradı

Çığlıklar kıyıya kadar ulaştı! Saniyeler içinde saldırıp kayboldu
Togg'dan 900 bin TL'ye kadar sıfır faizli kredi kampanyası

TOGG'dan dev kampanya! Yüzde 0 faiz ile otomobil sahibi olma fırsatı
Bahçelievler Belediye Başkanı, ruhsatsız iş yapan Suriyeli esnafın dükkanını mühürledi

Suriyeli esnafın dükkanına girer girmez talimatı verdi
Aykut Kocaman'dan olumsuz not: O transferi istemiyor

O transferi istemedi!