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Rakka kırsalındaki Ma'dan'da yağışların yol açtığı selde 2 çocuk yaşamını yitirdi

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Suriye'nin Rakka kırsalındaki Ma'dan bölgesinde şiddetli yağışların yol açtığı sel sularına kapılan 2 çocuk yaşamını yitirdi. El-İhbariyye'nin Rakka Medya Müdürlüğüne dayandırdığı haberde, çocukların kimliklerine ve olayın ayrıntılarına yer verilmedi.

Suriye'nin Rakka ilinin kırsalındaki Ma'dan bölgesinde, şiddetli yağışların yol açtığı sel sularına kapılan 2 çocuk yaşamını yitirdi.

Suriye'nin resmi devlet televizyonu el-İhbariyye'nin Rakka Medya Müdürlüğüne dayandırdığı haberde, bölgede etkili olan şiddetli yağışların sele neden olduğu belirtildi.

Haberde, sel sularına kapılan 2 çocuğun yaşamını yitirdiği aktarılırken, olayın ayrıntılarına ve çocukların kimliklerine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: AA
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