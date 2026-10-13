Rakka kırsalındaki Ma'dan'da yağışların yol açtığı selde 2 çocuk yaşamını yitirdi

Rakka kırsalındaki Ma'dan'da yağışların yol açtığı selde 2 çocuk yaşamını yitirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Suriye'nin Rakka kırsalındaki Ma'dan bölgesinde şiddetli yağışların yol açtığı sel sularına kapılan 2 çocuk yaşamını yitirdi. El-İhbariyye'nin Rakka Medya Müdürlüğüne dayandırdığı haberde, çocukların kimliklerine ve olayın ayrıntılarına yer verilmedi.
Suriye'nin Rakka ilinin kırsalındaki Ma'dan bölgesinde, şiddetli yağışların yol açtığı sel sularına kapılan 2 çocuk yaşamını yitirdi.
Suriye'nin resmi devlet televizyonu el-İhbariyye'nin Rakka Medya Müdürlüğüne dayandırdığı haberde, bölgede etkili olan şiddetli yağışların sele neden olduğu belirtildi.
Haberde, sel sularına kapılan 2 çocuğun yaşamını yitirdiği aktarılırken, olayın ayrıntılarına ve çocukların kimliklerine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Kaynak: AA