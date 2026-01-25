Haberler

Rakka'daki Aktan Hapishanesi'nde alıkonulan Suriyelilere ait yüzlerce kimlik kartı bulundu

Suriye'nin kuzeyindeki Rakka vilayetinde, YPG'nin kontrolündeki Aktan Hapishanesi'nde alıkonulan kişilere ait yüzlerce kimlik kartı bulundu. Kimliklerin çoğunluğunun kadınlara ait olduğu bildiriliyor. Kimlik kartları, eski Rakka Köprüsü civarına atılmış halde tespit edildi.

Suriye'nin kuzeyindeki Rakka vilayetinde çoğunluğu kadınlara ait olmak üzere Aktan Hapishanesi'nde alıkonulan kişilere ait olduğu belirtilen yüzlerce kimlik kartı bulunduğu bildirildi.

Suriye televizyonunun haberine göre, terör örgütü YPG'nin kontrolündeki Aktan Hapishanesi'nde alıkonulan kişilere ait yüzlerce kimlik kartı çevreye atılmış halde bulundu.

Katar merkezli Al Jazeera televizyon kanalının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise çoğu kadınlara ait kimlik kartlarının eski Rakka Köprüsü civarına atıldığı aktarıldı.

Görüntülerde, köprü civarında bulunan yüzlerce kimliğin birçoğunun kadınlara ait olduğu görülüyor.

Suriye İçişleri Bakanlığı, 23 Ocak'ta, terör örgütü YPG'nin kontrolünde bulunan Aktan Hapishanesi'nin teslim alındığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Çağrı Koşak - Güncel
