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Rahmi Metin, Rize Belediye Başkanı olarak göreve başladı

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AK Parti'den yeniden Rize Belediye Başkanı seçilen Rahmi Metin, mazbatasını alarak yeni dönem için görevine başladı.

Rize Adliyesi ek binasına gelen Metin, mazbatasını Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı İlknur Kiraz Gürel'den aldı.

Metin, burada yaptığı açıklamada, yerel seçimlerin vatandaşın duygularını sandığa yansıtması anlamına geldiğini söyledi.

Rize'de de vatandaşın duygularını sandığa yansıttığını belirten Metin, "Seçimle beraber vatandaşın duygularını algılamış olduk. İlk günkü aşkla şevkle Rize'miz için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Metin, her seçimin kendilerini geleceğe hazırlama noktasında işaretleri olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"O işaretleri anlayabilmek önemli ama buradan Rize'de yaşayan tüm vatandaşlarımıza özellikle teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımızın baba ocağında yine 2019'da olduğu gibi partimiz en yüksek oyu alarak yeniden bizi belediye başkanlığına getirmiş oldu. Bu bizi hem Cumhurbaşkanımıza hem de Rize'deki tüm yaşayan vatandaşlarımıza karşı partili partisiz tüm vatandaşlarımıza karşı sorumluluğumuzu bir kat daha artırmış durumdadır."

Hizmet etmek için gayretli çalışacaklarını vurgulayan Metin, "Aldığımız güç ve sorumluluk duygusuyla beraber yeni dönemde de Rize'mize hizmet etmeye devam edeceğiz. Yine kentsel dönüşüm, trafik başta olmak üzere devam eden 68 projemizi hızla tamamlamak için çalışacağız." ifadesini kullandı.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: AA / Güncel

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