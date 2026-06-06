Rahmi Koç'a bir tepki de HÜDA PAR'dan

Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç'un İzmir Amerikan Hastanesi'nin açılışında anlattığı ve sosyal medyada tepki çeken "Kürt hasta kadın" fıkrası tartışılmaya devam ediyor. Daha önce birçok kesimden eleştiri alan Koç'a bir tepki de HÜDA PAR'dan geldi.

HÜDA PAR'DAN SERT AÇIKLAMA

HÜDA PAR tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rahmi Koç'un kullandığı ifadelerin Kürt kadınlarının onurunu hedef aldığı belirtilerek özür çağrısında bulunuldu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İzmir'de Amerikan Hastanesi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada Kürt kadınlarının onurunu ve haysiyetini hedef alan Rahmi Koç, derhal Kürt kadınlarından özür dilemelidir."

"KÜRT KADINLARININ ONURU ALAY KONUSU YAPILAMAZ"

Parti açıklamasında, Kürt kadınlarının hiçbir şekilde aşağılayıcı söylemlere konu edilmemesi gerektiği vurgulandı. Açıklamanın devamında, "Asil Kürt kadınlarının bedeni, hiç kimsenin ahlak dışı esprilerine malzeme yapılamaz. Bu ülkede herkes, toplumun değerlerine ve insanların onuruna saygı gösterecek şekilde konuşmalıdır." denildi.

"HERKESİN SORUMLULUĞU"

HÜDA PAR, kadınların onurunun ve toplumsal itibarının her türlü tartışmanın üzerinde tutulması gerektiğini belirtti.

Açıklamada, "Kadınların onurunu, haysiyetini ve toplumsal itibarını; kökeni, dili, kültürü veya inancı ne olursa olsun her türlü tartışmanın üzerinde tutmak herkesin sorumluluğudur." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Haberler.com