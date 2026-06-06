İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı İş İnsanı Rahmi Koç Hakkında Soruşturma Başlattı

(ANKARA)- Adalet Bakanı Akın Gürlek, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç hakkında Kürt kadınlarına yönelik sözleri nedeniyle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldığını bildirdi. Koç yaptığı açıklamada, "Herhangi bir kimliği hedef alma niyeti taşımadığım sözlerim için içtenlikle özür diliyorum" dedi.

İzmir'de katıldığı bir hastanenin açılış töreninde "Kürt hasta kadın" fırkasını anlatan Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç, hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca resen soruşturma başlatıldı.

Soruşturmaya ilişkin sosyal medya hesabında açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlarda bir iş insanı tarafından bir açılış programında kadınları ve belirli bir etnik kimliğe mensup vatandaşlarımızı hedef aldığı değerlendirilen ifadeler üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından resen soruşturma başlatılmıştır. Adaletin terazisi kimsenin servetine, unvanına veya statüsüne göre tartmaz; yargı, daima insan onurunu ve hukuku korur. Kadınların onurunu zedeleyen, haysiyetini inciten ve toplumsal hassasiyetlerimizle bağdaşmayan ifadeler, kim tarafından söylenirse söylensin asla kabul edilemez."

Bu tür sözlerin bir 'fıkra' veya mizah adı altında sarf edilmesi, kadınlarımıza ve toplumumuzun belirli bir kesimine yönelik sergilenen bu nezaketsizliği hafifletmez. Toplumumuzun temel direği olan kadınlarımızın onuruna ve vatandaşlarımıza yönelik her türlü ayrımcı yaklaşımın karşısında durmaya kararlılıkla devam edeceğiz."

BAŞSAVCILIKTAN SORUŞTURMA İLİŞKİN AÇIKLAMA

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Rahmi Koç'a yönelik başlatılan soruşturmaya ilişkin yaptığı açıklamada, soruşturmanın resen başlatıldığını bildirdi. Açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında, bir iş insanının katıldığı açılış programında yaptığı konuşmaya dair yansıyan görüntüler üzerine kamuoyunu bilgilendirme zarureti hasıl olmuştur. Söz konusu videoda iş insanı R.K. tarafından sarf edilen; toplumun bir kesimini hedef alan ve toplumsal hassasiyetleri rencide edici nitelikteki ifadelerle ilgili olarak, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızca 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi kapsamında 'Halkın Bir Kesimini Sosyal Sınıf, Irk, Din, Mezhep, Cinsiyet veya Bölge Farklılığına Dayanarak Alenen Aşağılama' suçundan resen soruşturma başlatılmıştır. Başlatılan soruşturma tüm yönleriyle yürütülmektedir" denildi.

RAHMİ KOÇ'TAN ÖZÜR AÇIKLAMASI

Sarf ettiği sözlerin tepkileri neden olmasının ardından Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç, özür mesajı yayımladı. Koç mesajında, "Herhangi bir kimliği hedef alma niyeti taşımadığım sözlerim için içtenlikle özür diliyorum. Üzüntümü samimiyetle paylaşmak isterim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA