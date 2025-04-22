Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör, TRT 1'de Yayınlanıyor

TRT Çocuk'un sevilen çizgi filmlerinden Rafadan Tayfa'nın dördüncü filmi "Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör" TRT 1'de izleyiciyle buluşacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, televizyonda ilk kez bu akşam 20.00'de yayımlanacak film, sevilen kahramanlar Hayri, Kamil, Akın, Sevim, Hale ve Mert'in, geçmiş ve geleceğin tam ortasında dev bir maceraya hazırlanmasını konu ediniyor.

Vizyona girdiği 2024'te gişede rekor kıran TRT ortak yapımı filmin yönetmenliğini, serinin diğer 3 filmini de yöneten İsmail Fidan üstleniyor.

Senaryosunu Arzu Yurtseven'in kaleme aldığı filmin konusu ise şu şekilde:

"Uzaya çıkan en genç insan kimliğiyle popüler olan Hayri'nin 'Yüzyılın İcadı' diye tanıttığı ve mühendislik harikası olarak tasarladığı 'Hayrimatör', Zobi'nin de desteğiyle çalıştırılır. Ancak bu kez de kötüler devreye girecektir. İcadı kötülerin ele geçirmesi halinde, tüm dünya büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalacaktır. Hayri, Kamil, Akın, Sevim, Hale ve Mert'i bu kez hiç olmadığı kadar zorlu bir görev beklemektedir."