Radomir'de 10. Geleneksel Boza Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Radomir'de 10. Geleneksel Boza Bayramı Coşkuyla Kutlandı
Bulgaristan'ın Radomir şehrinde gerçekleştirilen 10. Geleneksel Boza Bayramı'na büyük ilgi gösterildi. Etkinlikte, folklor gösterileri ve klasik otomobil sergisi yapıldı, katılımcılara boza ikram edildi.

İHVAN RADOYKOV/DZHANAN MEHMED İSMAİL - Bulgaristan'ın batısındaki Radomir şehrinde "10. Geleneksel Boza Bayramı" düzenlendi.

Bulgaristan Kültür Bakanlığının da desteğiyle Radomir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen etkinliğe, Arnavutluk'un Sofya Büyükelçisi Inid Milo onur konuğu olarak katıldı.

"Bozayla, yemekle ve şarkıyla" başlığı altında düzenlenen kutlamaya yağmurlu havaya rağmen yüzlerce kişi katıldı.

Geleneksel Bulgar yemeklerinin tanıtıldığı sergileri gezen ziyaretçilere, Bulgaristan, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'tan gelen folklor ekiplerinin dans gösterileri eşliğinde boza ikram edildi.

Etkinlik kapsamında ayrıca belediye binasının otoparkında klasik otomobil sergisi düzenlendi.

Ülkenin en kaliteli bozasının üretildiği Radomir'de gerçekleştirilen etkinlikte açılış konuşmasını yapan Radomir Belediye Başkanı Kiril Stoev, "Mısır ve buğday unundan yapılan boza, ekşi-tatlı tadıyla sadeliği, doğallığı ve insanlar arasındaki sıcak bağı simgeler. Bu lezzet, sınırları ve dilleri aşarak bizi bir araya getirir." dedi.

Bozanın şehrin simgesi haline geldiğini belirten Stoev, "Tüm dünyayı bu bayrama davet ediyoruz. Gelsinler, görsünler ve Radomir'in tadına baksınlar." ifadesini kullandı.

Büyükelçi Milo da konuşmasında, Radomir'de bulunmaktan onur duyduğunu dile getirerek, bozanın Balkanlar'daki ortak kültürel mirasın simgesi olduğunu söyledi.

Milo, ortak geçmişi ve benzer damak tatlarını yansıtan bu geleneğin, bölge halklarını birleştiren unsurlardan biri olduğunu vurguladı.

???????Halkın büyük ilgisini çeken bayramda, belediye konuklara 1,5 ton boza ve peynirli börek ikram etti.

