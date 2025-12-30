Haberler

Rabia Naz Vatan Davası AİHM'e Taşındı

Giresun'un Eynesil ilçesinde 2018'de ölen 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın davasında Türkiye'deki iç hukuk yollarının tıkandığını belirten baba Şaban Vatan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurduklarını açıkladı.

(GİRESUN) – Giresun'un Eynesil ilçesinde 2018 yılında evinin önünde yaralı bulunmasının ardından yaşamını yitiren 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada Türkiye'deki iç hukuk yollarının tükendiğini belirten baba Şaban Vatan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne ( Aihm ) başvuru yapıldığını duyurdu.

Şaban Vatan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rabia Nazımızın davasının Türkiye'de tükenen hukuk yolunun yeni süreci için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine ( Aihm ) başvurumuz yapıldı" ifadelerini kullanarak, başvurunun avukatların çalışmasıyla tamamlandığını belirtti.

Vatan, paylaşımında başvuruyu yürüten avukatlar Kemal Aytaç, Özlem Burçin Şahan, Medine Turantaylak Özkaçmaz, Eşa Nur Özdemir ve Baran Kaya'ya teşekkür etti.

Soruşturma 2020'de takipsizlikle kapanmıştı

Rabia Naz Vatan'ın şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma, 2020 yılında takipsizlik kararıyla kapatılmış, aile bu karara karşı hukuk mücadelesini sürdürmüştü.

Ailenin bireysel başvurusu üzerine Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, 29 Mayıs 2025 tarihli kararında, soruşturmanın "özen ve ciddiyetle yürütülmediği" gerekçesiyle yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edildiğine hükmetmiş; karar 1 Eylül 2025'te Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Baba Şaban Vatan, AYM sürecinin ardından iç hukuk yollarının tükendiğini belirterek dosyayı bu kez AİHM'e taşıdıklarını açıkladı.

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

