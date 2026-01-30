Haberler

İstanbul İl Nüfus Müdürü Rabia Babaoğlu emekli oldu
İstanbul İl Nüfus Müdürü Rabia Babaoğlu, emekliliğe ayrılması dolayısıyla düzenlenen veda yemeğinde mesai arkadaşları ve sevenleriyle bir araya geldi. Babaoğlu, görev süresi boyunca tarafsızlık ve adalet ilkelerine bağlı kalarak çalıştığını vurguladı.

Emekliliğe ayrılan İstanbul İl Nüfus Müdürü Rabia Babaoğlu için birlikte görev yaptığı mesai arkadaşları ve sevenleri veda yemeği düzenledi.

İstanbul İl Nüfus Müdürü Rabia Babaoğlu'nun emekliye ayrılması dolayısı Fatih'te bir otelde veda yemeği düzenlendi. Mesai arkadaşları ve sevenlerinin düzenlediği geceye İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, eski milletvekilleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Uzun yıllar İstanbul İl Nüfus Müdürlüğü görevini yürüten Rabia Babaoğlu, düzenlenen gecede davetlileri kapıda karşıladı.

'İYİ BİR DEVLET MEMURU OLMAYA ÇALIŞTIM'

Programda konuşan Rabia Babaoğlu, görev süresi boyunca tarafsızlık ve adalet ilkeleri doğrultusunda çalıştığını belirterek, "Bana bu kadar yılın özeti nedir diye sorarsanız, şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim: İyi bir devlet memuru olmaya çalıştım. Tarafsızlıktan, adaletten ve insanı anlamaktan hiç vazgeçmedim. Kapıma gelen her vatandaşın derdini dinlemeye, empatiyle yaklaşmaya ve kanunlar çerçevesinde vatandaşın lehine çözüm üretmeye gayret ettim" dedi.

