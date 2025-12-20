İstanbul İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Babaoğlu, şahit olduğu hikayeleri 'Katıksız' kitabında derledi Açıklaması

İstanbul İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Rabia Babaoğlu, 40 yıllık meslek hayatında şahit olduğu hikayeleri "Katıksız" kitabında bir araya getirdi.

Babaoğlu, Fatih'te düzenlenen okur buluşması ve imza gününde AA muhabirine yaptığı açıklamada, görev süresi boyunca biriktirdiği anıları kurguyla harmanlayarak kaleme aldığını belirtti.

Nüfus müdürlüklerinin sadece bir kamu kurumu değil, hayatında merkezi olduğuna işaret eden Babaoğlu, "Çalıştığım kurum, vatandaş olan olmayan herkesin mutlaka uğramak zorunda olduğu bir yer. Doğumdan ölüme, hatta ölümden sonra bile işlemlerin yapıldığı bir birim. Vatandaşlarımızın problemlerini dinlerken hikayeler de birikiyor." dedi.

"Hayat felsefem, insanların birbirine elinden geldiğince yardım etmesi"

Babaoğlu, görevi süresince sadece hikaye değil, aynı zamanda insan biriktirdiğini vurgulayarak, "İnsanlara iyi dokunduğunuzda önünüze iyi geliyor. Kötü dokuduğunuzda ise kötü. Hayat felsefem, insanların birbirine elinden geldiğince yardım etmesi ve ötekileştirmemesini temel alıyor. Bir de kişinin hangi işi yapıyorsa onu iyi yapmasını esas alıyorum." diye konuştu.

Balıkesir'de Manyas ve Erdek, İstanbul'da ise Maltepe, Kartal ve Fatih'te nüfus müdürlüğü yapan Babaoğlu, çözüm odaklı çalışmayı esas aldıklarını söyleyerek, "Bazılarının problemlerini dinlerken çözebiliyorsunuz, bazılarını ise çözemiyorsunuz. Karşınızdaki kişi, çözemeseniz de o konudaki çabanızı gördüğünde, yanında olduğunu hissettiğinde mutlu oluyor." dedi.

-"Hikayelerin hepsi gerçek"

Rabia Babaoğlu, kitabına "Katıksız" adı verdiğine değinerek, şunları kaydetti:

"Hikayeler çok biriktiği için artık yazmam gerektiğini düşündüm. Okuduğunuzda da göreceksiniz, anlatır gibi yazmışım. Samimiyetle söyleyebilirim ki ben bir edebiyatçı değilim. Sadece gerçek ve duru haliyle olayları anlatabiliyorum. Aslında yazılan hikayeler, bizim ya da diğer herkesin günlük hayatta şahit olduğu olaylar. Okuyucu bazen gülecek, bazen üzülecek, bazen de düşünecek. Ama gerçek şu ki hikayelerin hepsi gerçek."

Kariyer hayatı boyunca sadece hüzünlü değil, aynı zamanda pek çok komik olay da yaşadığını anlatan Babaoğlu, "Hem acı hem tatlı hem komik hem düşündüren olaylarla karşılaşabiliyorsunuz. Etkilendiklerimi not aldım. Daha mesleğimin başından itibaren bunları yazmam gerektiğinin bilincindeydim." ifadelerini kullandı.

Babaoğlu'nun imza gününe, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, İstanbul Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer ile siyaset ve bürokrasi dünyasından pek çok kişi katıldı.

Kısa sürede 5. baskısına ulaşan kitabıyla yoğun ilgi gören Babaoğlu, yarın 42. İstanbul Uluslararası Kitap Fuarı'nda da okurları için imza etkinliği gerçekleştirecek.