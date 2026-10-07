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Rabat'ta parlamento önünde normalleşmeye karşı Filistin gösterisi yapıldı

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Fas'ın başkenti Rabat'ta onlarca kişi, Filistin'e destek ve İsrail'le normalleşmeye karşı parlamento önünde gösteri düzenledi. Gazze'de ateşkese rağmen saldırılar sürerken, ateşkesten bu yana 1467 Filistinli hayatını kaybetti.

Fas'ın başkenti Rabat'ta onlarca kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının üçüncü yılı dolayısıyla Filistin halkına destek amacıyla parlamento binası önünde gösteri düzenledi.

AA muhabirinin aktardığına göre, "Filistin'i Destekleme ve ( İsrail'le) Normalleşmeye Karşı Fas Cephesi"nin çağrısı üzerine düzenlenen gösteriye katılanlar, Filistin'e destek ve İsrail ile normalleşmeye karşı sloganlar attı.

Göstericiler, üzerinde "Normalleşme yok, taviz yok" ve "Fas halkı direnişin yanında, normalleşmeye karşı" ifadelerinin yer aldığı dövizler taşıdı.

Göstericiler ayrıca "Halk Filistin'in özgürleştirilmesini istiyor" ve "Yaşasın direniş, yaşasın Filistin" şeklinde sloganlar attı.

Filistin, küresel bir mesele haline geldi

"Filistin'i Destekleme ve (İsrail'le) Normalleşmeye Karşı Fas Cephesi" üyesi Abdulhamid Emin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Aksa Tufanı" operasyonu nedeniyle Filistin meselesinin güçlü şekilde gündeme geldiğini söyledi.

Emin, "Aksa Tufanı, Filistin'i Arap ve İslam dünyasının meselesi olmaktan çıkarıp küresel ve evrensel bir mesele haline getirdi." ifadelerini kullandı.

Gösterinin Filistin davasına desteğin sürdüğünü vurgulamak ve İsrail ile normalleşmeyi reddetmek amacı taşıdığını belirten Emin, bu desteğin devam edeceğini ifade etti.

Gazze'de ateşkes sonrası da can kayıpları sürüyor

Gazze'de ateşkes anlaşması 10 Ekim 2025'te yürürlüğe girmiş olmasına rağmen İsrail saldırılarını sürdürüyor.

Buna göre ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana Gazze'de 1467 Filistinli hayatını kaybetti, 5 bin 161 kişi yaralandı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan son açıklamaya göre, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 74 bin 250 Filistinli hayatını kaybetti, 175 bin 278 kişi yaralandı.

Kaynak: AA
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