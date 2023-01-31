Quebec Kış Karnavalı Maskotunun Kardan Heykeli Çin'in Kuzeydoğusunda Sergilendi

Kanada'nın ünlü Quebec Kış Karnavalı'nın maskotunun dev kardan heykeli, Çin'in en kuzeyinde yer alan Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de sergilendi.

Bonhomme Carnaval adında dost canlısı bir kardan adam olan maskot, kar kullanılarak dev ölçekte yeniden üretildi ve Güneş Adası Uluslararası Kar Heykelleri Sanat Sergisi'nde ziyaretçilere tanıtıldı.

10 metre yüksekliğinde ve 5 metre genişliğindeki heykel için toplam 200 metreküp kar kullanıldı.

Heykelin ziyarete açılışı, devam eden 39. Harbin Uluslararası Kar ve Buz Festivali kapsamında düzenlenen etkinliklerden biri.

Heilongjiang eyaleti, Çin'de kış turizminin popüler adreslerinden biri olarak biliniyor. Eyaletin merkezi Harbin, devasa ve özenle hazırlanmış buz heykelleri, yarışlar ve kış sporlarını içeren kar ve buz festivaliyle uluslararası düzeyde ilgi topluyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Harbin'den bildiriyor.(XHTV)