Çin'de Huzurevinde Yangın: 5 Ölü
HARBİN, 3 Şubat (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin Qiqihar kentinde bir huzurevinde çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetti.
Yerel yetkililerin verdiği bilgiye göre pazartesi günü saat 15.00 sularında çıkan yangın söndürüldü. Kazanın sebebine ilişkin soruşturma ise devam ediyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel