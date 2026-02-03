Çin'de Huzurevinde Yangın: 5 Ölü

HARBİN, 3 Şubat (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin Qiqihar kentinde bir huzurevinde çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetti.

Yerel yetkililerin verdiği bilgiye göre pazartesi günü saat 15.00 sularında çıkan yangın söndürüldü. Kazanın sebebine ilişkin soruşturma ise devam ediyor.