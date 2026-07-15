Haberler

Albüm: Beijing'deki Ulusal Klasik Kitaplar Müzesi Işık ve Gölge Sergisine Ev Sahipliği Yapıyor

Albüm: Beijing'deki Ulusal Klasik Kitaplar Müzesi Işık ve Gölge Sergisine Ev Sahipliği Yapıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'in başkenti Beijing'deki Ulusal Klasik Kitaplar Müzesi'nde açılan 'Bahçenin İçinde: Qianlong Bahçesi'nin Sürükleyici Işık ve Gölge Sergisi', 9 Temmuz-6 Aralık tarihleri arasında ziyaret edilebilecek. Sergi, Qing Hanedanlığı İmparatoru Qianlong'un yaşamının ilerleyen dönemlerini geçirdiği tarihi bahçeyi sürükleyici deneyim alanları ve etkileşimli enstalasyonlarla tanıtıyor.

BEİJİNG, 15 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'deki Ulusal Klasik Kitaplar Müzesi'nde düzenlenen "Bahçenin İçinde: Qianlong Bahçesi'nin Sürükleyici Işık ve Gölge Sergisi" ziyaretçilere kapılarını açtı.

Çok sayıda sürükleyici deneyim alanı ve etkileşimli enstalasyondan oluşan sergi, 9 Temmuz-6 Aralık tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.

Huzurlu Uzun Ömür Sarayı Bahçesi olarak da bilinen Qianlong Bahçesi, Qing Hanedanlığı İmparatoru Qianlong'un (1711-1799) yaşamının ilerleyen dönemlerini geçirmesi amacıyla günümüzde Saray Müzesi olarak bilinen Yasak Şehir'de inşa edilmişti.

Kaynak: Xinhua
Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'cüler fırsat kolluyor

Karanlık gecenin yıl dönümünde Erdoğan'dan kritik uyarı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bomba iddia: Hüseyin Başaran, Haluk Levent'i dolandırmak isterken dolandırıldı

Haluk Levent'i dolandırmak isterken dolandırıldı
Dışişleri Bakanı Fidan: FETÖ hala kirli güç odaklarıyla iş birliği içinde

Bakan Fidan: FETÖ hala kirli güç odaklarıyla iş birliği içinde
Mersin'de kayıp olarak aranan kişi kimlik kontrolünde bulundu

Denizde kaybolan adam akılalmaz bir yerde bulundu
Şanlıurfa'da film sahnesi gibi olay: Hemşire kıyafeti giyerek hastaneden bebek kaçırmaya çalıştı

Sadece filmlerde olur sanmayın! Hemşire kıyafeti giyerek bunu yaptı
Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal hayatını kaybetti

Deniz Baykal'ın hayatını adadığı isimden acı haber geldi

Nerede ve ne zaman çekildiği ortaya çıktı! İşte Haluk Levent'in kumarhane fotoğrafının perde arkası

Fotoğrafın ne zaman ve nerede çekildiği ortaya çıktı

Milas'taki orman yangını ikinci gününde: O eşsiz manzaradan eser kalmadı

Tatil cennetindeki orman yangını ikinci gününde