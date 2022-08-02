Pv Ürünlerini Avrupa'ya Taşıyan Yük Treni Çin'in Liaoning Eyaletinden Yola Çıktı SHENYANG, 2 Ağustos (Xinhua) -- 50 konteyner fotovoltaik (PV) ürün taşıyan bir Çin-Avrupa yük treni Pazar günü Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin merkezi Shenyang'daki tren istasyonundan Almanya'nın Duisburg kentine gitmek üzere yola çıktı. SHENYANG, 2 Ağustos (Xinhua) -- 50 konteyner fotovoltaik (PV) ürün taşıyan bir Çin-Avrupa yük treni Pazar günü Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin merkezi Shenyang'daki tren istasyonundan Almanya'nın Duisburg kentine gitmek üzere yola çıktı. Liaoning'in Jinzhou şehrindeki bir şirket tarafından üretilen PV ürünlerini taşıyan trenin toplam 10.517 km'den oluşan yolculuğunu 21 ila 25 gün içinde tamamlayarak Duisburg'a varması bekleniyor. Yük treni, denizaşırı pazarların talebini karşılarken şirketin ihracatı artırmasına da destek olacak. Liaoning eyaletinden kalkan Çin-Avrupa yük trenleri, bu yıl 29 Temmuz itibarıyla toplam 199 sefer gerçekleştirerek yıllık sefer sayısında yüzde 20,6 artış kaydetti. Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Duisburg Almanya Güncel Haberler

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