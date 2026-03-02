Putin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile Orta Doğu'daki durumu görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefonda Orta Doğu'daki durumu ele aldı.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin ile Selman telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları sonucunda Orta Doğu'da gerginleşen durumun ele alındığı görüşmede, her iki taraf, bazı Arap ülkelerini etkileyen ve felaket sonuçlar doğurabilecek gerginliğin artması riskleri konusunda endişelerini dile getirdi.

Putin, bu bağlamda, mevcut durumun diplomatik yöntemlerle çözülmesi gerektiğini vurguladı. Selman da İran ve Körfez ülkeleriyle dostane ilişkileri olan Rusya'nın bu konuda olumlu ve istikrarlı rol oynayabileceği görüşünü paylaştı.

ABD ile İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını bildirdi.