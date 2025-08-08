Putin ve Lukaşenko Ukrayna Meselesini Görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile Ukrayna meselesinde görüştü.

Belarus Cumhurbaşkanlığı basın servisinden yapılan açıklamaya göre, Putin, Lukaşenko ile yaptığı telefon görüşmesinde ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff ile yaptığı görüşmeyi ve ABD tarafının barış görüşmelerine ilişkin önerilerini ayrıntılı müzakere etti.

Putin, Lukaşenko'ya Kremlin'deki görüşmeler ve Trump ile toplantı yapma planı hakkında bilgi verirken halihazırda görüşmenin yerinin belirlenmesi çalışmalarının sürdüğü konuşuldu.