Putin ve Lukaşenko Ukrayna Meselesini Görüştü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi ile barış görüşmeleri önerilerini müzakere etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile Ukrayna meselesinde görüştü.

Belarus Cumhurbaşkanlığı basın servisinden yapılan açıklamaya göre, Putin, Lukaşenko ile yaptığı telefon görüşmesinde ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff ile yaptığı görüşmeyi ve ABD tarafının barış görüşmelerine ilişkin önerilerini ayrıntılı müzakere etti.

Putin, Lukaşenko'ya Kremlin'deki görüşmeler ve Trump ile toplantı yapma planı hakkında bilgi verirken halihazırda görüşmenin yerinin belirlenmesi çalışmalarının sürdüğü konuşuldu.

Kaynak: AA / Ali Cura - Güncel
İsrail ordusu, Gazze'yi işgal için sınırda yığınak yapmaya başladı

Korkulan oldu! Skandal karar sonrası İsrail ilk adımı attı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jack Grealish Fenerbahçe'yi reddetti

Fenerbahçe teklif yaptı, 1 saniye bile düşünmeden yanıtladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.