Kremlin: Putin, Trump'a Rusya'nın Ukrayna müzakerelerindeki yaklaşımının değişeceğini söyledi

Güncelleme:
Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Putin'in Trump'la yaptığı telefon görüşmesinde, Ukrayna'nın Rus devlet başkanlığı konutuna yönelik İHA saldırı girişimini bildirdiğini açıkladı. Uşakov, Rusya'nın yaklaşımının gözden geçirileceğini vurguladı.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'nın Rus devlet başkanlığı resmi konutuna saldırı girişimi konusunda ABD Başkanı Donald Trump'ı bilgilendirdiğini belirterek "Rusya'nın yaklaşımı yeniden gözden geçirilecektir. Bu konu çok net bir şekilde ifade edilmiştir." dedi.

Uşakov, Putin ile Trump'ın telefon görüşmesine ilişkin, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Görüşmenin olumlu bir havada geçtiğini vurgulayan Uşakov, Trump'ın dün Ukrayna heyetiyle ABD'de gerçekleştirdiği görüşme hakkında bilgi verdiğini söyledi.

Uşakov, Putin'in görüşmede, Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla (İHA) Rus devlet başkanlığı konutuna yönelik saldırı girişimi hakkında Trump'ı bilgilendirdiğini kaydetti.

Saldırı girişiminin, ABD'de yapılan görüşmelerin hemen ardından meydana geldiğine işaret eden Uşakov, "Trump bu gelişme nedeniyle şoke oldu, kelimenin tam anlamıyla öfkelendi, böyle çılgın eylemlerin olabileceğini hayal bile edemediğini söyledi." diye konuştu.

Putin'in barışa ulaşmak için ABD tarafıyla çalışmaya devam edeceğini Trump'a ilettiğini anlatan Uşakov, şu ifadeleri kullandı:

"Ancak elbette, önceki aşamada varılan bir dizi anlaşma ve ortaya çıkan sonuçlar ışığında Rusya'nın yaklaşımı yeniden gözden geçirilecektir. Bu konu çok net bir şekilde ifade edilmiştir. Amerikalılar bunu anlayışla karşılamalıdır. Kiev'in uyguladığı devlet terörizmi göz önüne alındığında, Rus tarafı başka türlü davranamaz."

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'nın Putin'in Novgorod bölgesindeki resmi konutuna 91 İHA'yla saldırı girişiminde bulunduğunu söylemişti.

