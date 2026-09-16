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Putin, Rus vatandaşlarını milletvekili seçimlerine katılmaya çağırdı

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülke vatandaşlarına 18-20 Eylül'de düzenlenecek milletvekili seçimlerine katılma çağrısında bulunarak, "Bu, Rusya'yı zayıflatmak, gelişimini engellemek, egemenliğini almak ve geleceğini belirleme hakkını elinden almak isteyenlere cevabımız olacak.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülke vatandaşlarına 18-20 Eylül'de düzenlenecek milletvekili seçimlerine katılma çağrısında bulunarak, "Bu, Rusya'yı zayıflatmak, gelişimini engellemek, egemenliğini almak ve geleceğini belirleme hakkını elinden almak isteyenlere cevabımız olacak." dedi.

Putin, yayımladığı görüntülü mesajında, Rus parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması için yapılacak milletvekili seçimi öncesi halka hitap etti.

Seçimlerin Ukrayna'da "özel askeri operasyon" döneminde düzenlendiğine dikkati çeken Putin, "Donbas ve Novorossiya sakinleri, Rusya ile birleşmelerinin ardından Duma seçimlerinde ilk kez oy kullanacak." diye konuştu.

Putin, cephedeki Rus askerlerinden oylama sürecine katılmalarını beklediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Rusya'nın ne için savaştığını biliyoruz. Kahramanlar ve ülkemizin geleceğinden kendisini sorumlu hissedenler, zaferi yakınlaştırıyor. Seçimlere katılmak da ayrıca bir sorumluluk ve ülkemizin güçlenmesine katkıdır. Hiç kimse bizi bölemeyecek, korkutamayacak, devlet ve siyasi toplumsal sistemimizi zayıflatamayacak."

Rus vatandaşlarına seçimlere katılma çağrısında bulunan Putin, "Her seçmenin oyu önem taşıyor. Anayasal hakkını mutlaka kullanmanızı ve sorumlu bir karar vermenizi istiyorum. Bu, Rusya'yı zayıflatmak, gelişimini engellemek, egemenliğini almak ve geleceğini belirleme hakkını elinden almak isteyenlere cevabımız olacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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