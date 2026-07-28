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Putin, Rus ordusundaki asker sayısını 25 bin kişi artıran kararnameyi imzaladı

Putin, Rus ordusundaki asker sayısını 25 bin kişi artıran kararnameyi imzaladı
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MOSKOVA, 28 Temmuz (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus Silahlı Kuvvetleri asker sayısının 25.000 kişi artırılmasını öngören kararnameyi imzaladı.

MOSKOVA, 28 Temmuz (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus Silahlı Kuvvetleri asker sayısının 25.000 kişi artırılmasını öngören kararnameyi imzaladı.

Putin haziran ayında, 1.510.000'i asker olmak üzere ordunun toplam personel mevcudunu 2.399.130 kişi olarak belirlemişti.

Rusya'nın resmi yasal bilgi portalında pazartesi günü yayımlanan kararnamede, "Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri bünyesinde yeni askeri inşaat birimlerinin kurulması nedeniyle, Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetlerinin Yetkili Kadrosunun Belirlenmesine Dair 12 Haziran 2026 tarihli ve 419 sayılı Devlet Başkanlığı Kararnamesi'nde değişiklik yapılmasını emrediyorum. 1. madde şu şekilde değiştirilmiştir: Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetlerinin personel mevcudu, 1.535.000'i asker olmak üzere 2.426.130 personel olarak belirlenmiştir" ifadelerine yer verildi.

Değişiklikler 1 Ağustos itibarıyla yürürlüğe girecek.

Kaynak: Xinhua
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