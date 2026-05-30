Rusya Devlet Başkanı Putin, Romanya'da Düşen İha Hakkında Konuştu: "Tarafsız Soruşturmaya Hazırız"

(ANKARA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Romanya'da düşen İHA'nın Rus hava araçlarıyla ilgisinin olmadığının ortaya çıktığını, bunların rotasından çıkan Ukrayna menşeli dronlar olduğunu söyledi. İHA enkazının Moskova'ya teslim edilmesi halinde tarafsız bir inceleme yürütmeye hazır olduklarını belirten Putin, Ukrayna savaşının sona yaklaştığını, Rus birliklerinin tüm yönlerde ilerlediğini belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazakistan'ın başkenti Astana'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaretin ardından yaptığı açıklamalarda, Romanya'daki insansız hava aracı (İHA) olayı, Ukrayna savaşı ve Rusya'nın bölgedeki ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulundu.

Putin, Romanya'da düşen İHA'yla ilgili "Kısa süre sonra bunun Rus hava araçlarıyla hiçbir ilgisinin olmadığı ortaya çıktı. Bunlar elektronik harp ya da başka nedenlerle rotasından çıkan Ukrayna menşeli dronlardı" dedi.

Putin, İHA enkazının Moskova'ya teslim edilmesi halinde tarafsız bir inceleme yürütmeye hazır olduklarını belirterek, "Eğer ilgili veriler ve drone enkazı bize verilirse objektif bir soruşturma yaparız. Ancak o zaman ne olduğunu değerlendirebiliriz" ifadelerini kullandı.

Putin, Ukrayna savaşının sona yaklaştığı yönündeki daha önceki değerlendirmesinin sahadaki askeri gelişmelere dayandığını belirtti ve "Bu açıklamayı boşuna yapmadım. Cephedeki duruma bakıldığında birliklerimiz tüm yönlerde ilerliyor" dedi. Putin ayrıca, Rusya'ya doğrudan askeri tehdit oluşturan tüm noktaların "Rus ordusu için meşru hedef" olduğunu söyledi.

Daha önce Rusya Devlet Başkanlığı konutuna yönelik saldırı girişiminde kullanılan İHA parçalarının ABD'ye analiz amacıyla verildiğini belirten Putin, Rusya'nın Ukrayna konusunda müzakereleri hiçbir zaman reddetmediğini savunarak, "Görüşmeleri durdurmadık ve sürdürmeye hazırız" ifadelerini kullandı.

Romanya Cumhurbaşkanı Nicu?or Dan da dün olay yerine ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, söz konusu İHA'nın Ukrayna hava savunma sistemleri tarafından Kiev hava sahası üzerinde vurulmuş olabileceğini ve bu nedenle rotasının değişmiş olabileceğini söylemişti.

