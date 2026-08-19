Putin ve Mali lideri Goita'dan güvenlik iş birliği görüşmesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Mali Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Assimi Goita ile telefon görüşmesi yaptı.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin ile Goita arasındaki telefon görüşmesi Mali tarafının talebi üzerine gerçekleşti.

Mali'deki durumun ele alındığı görüşmede, Goita, ülkesindeki güvenliğin güçlendirilmesi ve uluslararası terörle mücadele konusunda sağladığı destekten dolayı Putin'e teşekkür etti.

Görüşmede, Mali'de ve Sahra Sahel bölgesinde istikrarın sağlanmasına yönelik girişimlerin ileride de koordine edilmesi konusunda mutabık kalındı.

Rusya ile Mali'nin gündemindeki konuların da istişare edildiği görüşmede, siyasi diyaloğun geliştirilmesi ve çeşitli düzeylerde temasların sürdürülmesi ele alındı.

Kaynak: AA