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Rusya ve Kuzey Kore arasında kritik anlaşma

Rusya ve Kuzey Kore arasında kritik anlaşma
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ve Kuzey Kore arasında karşılıklı savunma maddesi de içeren stratejik ortaklık anlaşmasını onayladı. Anlaşma, savunma, tarım, sağlık ve eğitim gibi pek çok alanda işbirliğini öngörüyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesi ile Kuzey Kore arasındaki stratejik ortaklık anlaşmasını onayladı. Anlaşmadaki savunma maddesi gereğince, taraflardan birine saldırı yapılması halinde diğer taraf askeri yardım sağlayacak.

İMZALANAN ANLAŞMADA KRİTİK BİR MADDE VAR

Putin'in onayladığı, Rusya ile Kuzey Kore arasında stratejik ortaklık kurulmasını içeren anlaşma, ülkenin yasal bilgi sisteminde yayımlandı. İki ülke arasındaki ilişkilerin savunma, tarım, sağlık, eğitim gibi çok sayıda alanda geliştirilmesini öngören anlaşma, taraflardan birine saldırı yapılması halinde diğer tarafın askeri yardım sağlayacağına yönelik bir madde de içeriyor.

ORTAK ASKERİ TATBİKATLAR DÜZENLEYEBİLECEKLER

Anlaşmaya göre, iki ülke "savaşı önlemek ve savunma kabiliyetlerini güçlendirmek" amacıyla ortak askeri tatbikatlar da düzenleyebilecek. Söz konusu anlaşma, Putin'in Kuzey Kore'ye haziran ayında gerçekleştirdiği ziyarette imzalanmış, ardından Rus parlamentosunun alt kanadı Duma ve parlamentonun üst kanadı Federasyon Konseyi tarafından onaylanmıştı.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Güncel
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