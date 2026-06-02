Putin: Ukrayna'nın Çocuk ve Gençleri Hedef Alması, Savaşı Yeni Bir Boyuta Taşıdı

MOSKOVA, 2 Haziran (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Starobelsk ve Heniçesk'te çocuk ve gençlere kasten saldıran Kiev yönetiminin tüm savaşın niteliğini kökten değiştirme yoluna gittiğini söyledi.

Putin, kısa süre önce Starobelsk'te bir üniversitede, Heniçesk'te ise bir evde bulunan çocuk ve gençleri hedef alan iki insansız hava aracı (İHA) saldırısını incelemek üzere düzenlenen toplantıya katıldı. Putin pazartesi günkü toplantıda, Kiev yönetiminin "işlediği suçlarda yeni bir sayfa açmaya" ve çatışmaya tamamen "yeni bir boyut" kazandırmaya karar verdiğini belirterek, bunun "Kiev yönetiminin kendi tercihi" olduğunu ifade etti.

Ukrayna'nın 22 Mayıs'ta düzenlediği geniş çaplı İHA saldırısında, Luhansk Pedagoji Üniversitesi'ne bağlı Starobelsk Kolejinin yerleşkesinde bulunan bir öğrenci yurdu çökmüştü. Çöken binada 86 öğrencinin bulunduğu bildirilmiş, saldırıda 60'tan fazla sivil yaralanırken, 21 kişi de hayatını kaybetmişti.

Ukrayna'nın 31 Mayıs'ta Heniçesk'teki bir eve düzenlediği İHA saldırısında ise 1 çocuk hayatını kaybederken, 11 kişi ise yaralanmıştı.

