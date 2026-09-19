Haberler

Putin, Kiev'in müzakere etmek istemediğini söyledi, nükleer üçlüyü güçlendirecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+7 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kiev yönetiminin müzakere etmek istemediğini belirterek, Avrupa liderlerinin savaş hazırlığı açıklamalarını eleştirdi. Putin, NATO'nun genişlediğini ve nükleer üçlünün güçlendirilmesinin öncelik olduğunu söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın müzakere etmek istemediğini belirterek, "Kiev yönetiminin temsilcileri barıştan söz ediyor ve müzakereleri yeniden başlatmayı teklif ediyor, fakat suçlar işleyerek barışın sağlanmaması ve müzakerelerin yapılmaması için ellerinden geleni yapıyorlar." dedi.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre Putin, ülkesinin Askeri Sanayi Komisyonu ile toplantı yaptı.

Toplantıda konuşan Putin, dış tehditlerin arttığını belirterek, "NATO, genişleyerek dünyanın diğer bölgelerine de artık giriyor." ifadesini kullandı.

Putin, bazı Avrupa liderlerinin Rusya ile savaşa hazırlandıkları yönünde açıklamalar yaptıklarını hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Bana göre onlar, ekonomik ve sosyal politikalarındaki hataları örterek düşen kamuoyu desteğini toparlamaya çalışıyorlar. Ancak pek başarılı oldukları söylenemez. Bu işe yaramıyor. Bu liderler, seçimlerde Rusya ile savaş istemediklerini ortaya koyan vatandaşlarını dinlemek yerine gerilimi tırmandırmaya devam ediyor, bunun için Ukrayna'daki durumu ve Ukraynalıları yem olarak kullanıyor."

Avrupa ülkelerinin Ukrayna'daki savaş nedeniyle harcamaları haklı göstermek için her türlü yönteme başvurduklarını söyleyen Putin, "Öne sürdükleri temel tezlerden biri sözde Rus tehdidi. Rusya'nın Avrupa'ya veya Avrupa ülkelerine yönelik saldırma niyeti yok. Bunun için hiçbir gerekçemiz yok. Avrupa'daki komşularımızla işbirliğine ve ilişkileri yeniden tesis etmeye hazırız." dedi.

Baltık Denizi'nde askeri tatbikatın yapıldığına dikkati çeken Putin, bu tatbikatın sivil gemilerin ele geçirilmesi amacıyla yapıldığını ifade etti.

Putin, "Sürekli uluslararası hukukun korunmasından, uluslararası hukuk normlarına uyulmasından bahsediyorlar ancak sivil gemileri ele geçirmeye hazırlanıyorlar. Üstelik aynı şahıslar, sözde endişelerini dile getirerek, Hürmüz ve Babulmendeb boğazlarında yaşananları kınıyor. Peki kendileri neye hazırlanıyorlar? Gelin, en iyisi dostça yaşayalım, yoksa bizim de karşılık vermemiz gerekecek." diye konuştu.

- "Kiev yönetiminin müzakere etme niyeti yok"

Ukrayna'da seçimlerin yapılmadığını dile getiren Putin, Kiev yönetiminin bu konuda acele etmediğini, Rusya'daki seçimleri de engellemeye çalıştığını söyledi.

Vladimir Putin, "Kiev yönetiminin temsilcileri barıştan söz ediyor ve müzakereleri yeniden başlatmayı teklif ediyor, fakat suçlar işleyerek barışın sağlanmaması ve müzakerelerin yapılmaması için ellerinden geleni yapıyorlar. Anlaşılan, müzakere etmek istemiyorlar." ifadelerini kullandı.

"Nükleer üçlünün güçlendirilmesi, önceliğimiz"

Dünyadaki gelişmeler ve Ukrayna'daki "özel askeri operasyon" deneyiminden yola çıkarak ülkesinin yeni silahlanma programını oluşturduklarını bildiren Putin, "Koşulsuz öncelikler arasında, ülkemizin egemenliğinin güvencesi olan ve dünyadaki güç dengesinin korunmasında kilit rol oynayan nükleer üçlünün güçlendirilmesidir." dedi.

Rusya Stratejik Füze Kuvvetlerinin modern silahlarla donatıldığını aktaran Putin, silahlanma programı çerçevesinde hava savunma, robot ve yüksek hassasiyetli silah sistemlerini geliştirmeye devam edeceklerini kaydetti.

Putin, uzay sistemlerinin oluşturulması sürecinin de tamamlanması gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA
Şehirlerarası otobüste taciz iddiası! Muavinin hareketlerini kadın yolcu saniye saniye kaydetti

Kadın yolcu telefonu çıkarıp kaydetti, muavin otogarda yakalandı
16 yaşındaki çocuğu döner bıçağıyla öldüren 3 çocuğa 24'er yıl hapis

Ölenin de öldürenin de çocuk olduğu davada karar
Otel penceresinde dehşet anları! Başkasının eşiyle yakalanınca kaçmaya çalıştı

Yasak aşk baskını faciayla bitti! Kaçmak isterken canından oluyordu

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bursa’da incir üreticileri Özgür Özel’in yolunu kesti! Çiftçinin mazotu için ÖTV ve KDV sözü verdi

Bir kasa incir bir litre benzin almıyor! Özel’in yolunu kestiler
İsviçre'de hayatını değiştirdi! Stajyer başladı, aylık 400 bin liraya ulaştı

Stajyer olarak başladı şu anda 400 bin TL maaş alıyor
Osimhen krizi büyüyor! Galatasaray'dan olay hamle

Osimhen için kritik görüşme! Galatasaray harekete geçiyor
Küçükçekmece'de bina çöktü! Yoldan geçen 2 kişi yaralandı

İstanbul'da bina çöktü! Kentsel dönüşümde korku dolu anlar
90 yaşında herkesi şaşırttı! Gençlere taş çıkaran Japon sporcu 19. kez zirvede

90 yaşında vücut geliştirme şampiyonu oldu! Her gün bunları yiyor
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 5 isim adliyeye sevk edildi

İşte uyuşturucu soruşturmasında adliyeye sevk edilen 5 isim

Hindistan'da korku dolu anlar! Pitbull bebeği metrelerce sürükledi, ağır yaralandı

Korkunç anlar kamerada! Pitbull 6 aylık bebeğe saldırdı