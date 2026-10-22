Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Putin kabinede dört başbakan yardımcılığına dair kararnameleri imzaladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Devlet Başkanı Putin, kabinede dört Başbakan Yardımcılığı ve Ulaştırma Bakanlığı görevlerini kapsayan kısmi değişikliğe ilişkin atama kararnamelerini imzaladı. Kararnamelerle Siluanov Başbakan Yardımcılığı ve Maliye Bakanlığına, Nikitin Başbakan Yardımcılığına atandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kabinede dört Başbakan Yardımcılığı ve Ulaştırma Bakanlığı görevlerini kapsayan kısmi değişikliğe ilişkin atama kararnamelerini imzaladı.

Rusya'nın resmi yasal bilgi portalında yayımlanan kararnamelerle, Anton Siluanov, Rusya Başbakan Yardımcılığına ve Maliye Bakanlığına, Rusya Ulaştırma Bakanı Andrey Nikitin ise Başbakan Yardımcılığına atandı.

Kabinedeki kısmi değişiklik kapsamında, Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya) Başkanı Dmitriy Yadrov, Rusya Ulaştırma Bakanı, Rusya Maliye Bakanı Birinci Yardımcısı İrina Okladnikova ise Başbakan Yardımcısı ve Hükümet İdaresi Başkanı olarak atandı.

Primorskiy Krayı Valisi Oleg Kojemyako da Başbakan Yardımcısı ve Rusya Devlet Başkanı'nın Uzak Doğu Federal Bölgesi Tam Yetkili Temsilcisi görevine getirildi.

Görev değişiklikleri kapsamında, Dmitriy Grigorenko Başbakan Yardımcılığı ve Hükümet İdaresi Başkanlığı görevinden alınırken, Uzak Doğu Federal Bölgesi'nden sorumlu Başbakan Yardımcısı Yuriy Trutnev, Devlet Başkanı Yardımcısı olarak atandı.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin'in önerdiği beş adayın tamamı, dün Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'da yapılan oylamalarda oybirliğiyle onaylanmıştı.

Kaynak: AA
Asgari ücretle 9 milyonluk otomobil kullanıyor! Sırrını anlattı

Asgari ücretle 9 milyonluk otomobili var! Sırrını anlattı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alışverişte taksit sınırları değişti! Televizyon, mobilya, beyaz eşya alacaklar dikkat

Alışveriş yapacaklar dikkat! Taksit sınırları sil baştan değişti
Eski AK Parti milletvekili ve eski Başbakan danışmanı Ertan Aydın fon soruşturmasında gözaltına alındı

Eski AK Partili vekil gözaltında! Başbakan danışmanlığı da yapmıştı
Galatasaray kazandı, ülke puanı yükseldi! İşte Türkiye’nin yeri

Galatasaray kazandı, ülke puanı yükseldi! İşte Türkiye’nin yeri
Doğal gaz ve elektriğe zam sinyali! Oran da verildi

85 milyonu ilgilendiriyor! Kış gelmeden zam göründü
Orta Doğu'da savaş alarmı! ABD geri çekilmeye başladı

Yeni hamlesi hiç hayra alamet değil
Merve Boluğur’dan hamilelik iddialarına esprili yanıt: Mucize bebek

Merve Boluğur’dan hamilelik iddialarına yanıt: Mucize bebek
Galatasaray'dan tokat! Fransızlar Lille'in mağlubiyeti sonrası çılgına döndü

Atılan manşetler olay! Bütün ülke Galatasaray'ı konuşuyor