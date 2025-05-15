Putin, İstanbul'daki müzakerelere katılacak heyetle toplantı yapmış

Putin, İstanbul'daki müzakerelere katılacak heyetle toplantı yapmış
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Putin, İstanbul'daki müzakerelere katılacak heyetle toplantı yapmış
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İstanbul'da yapılacak Ukrayna müzakereleri öncesi Rus heyetiyle toplantı yaptığını duyurdu. Putin'in toplantı yaptığı heyette Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Genelkurmay Başkanlığı Ana Müdürlüğü Başkanı İgor Kostyukov ve Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin gibi isimlerin yer aldığı öğrenildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İstanbul müzakereleri öncesi, görüşmelere katılacak Rus heyeti ve bazı yetkililerle dün akşam toplantı yaptığını bildirdi. Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin'in dün akşam Rus yetkililerle toplantı yaptığını söyledi.

LAVROV DA TOPLANTIDA HAZIR BULUNDU

İstanbul müzakerelerine yönelik toplantıda Rus heyetinin hazır bulunduğuna işaret eden Peskov, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, Rusya Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Sergey Şoygu, Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov ve Rusya Ulusal Muhafızları Komutanı Viktor Zolotov'un da toplantıya katıldığını ifade etti.

Putin, İstanbul'daki müzakerelere katılacak heyetle toplantı yapmış

HEYETE MEDINSKIY BAŞKANLIK EDECEK

Putin, Türkiye'nin ev sahipliğinde bugün İstanbul'da Ukrayna ile yapılacak müzakerelerde Rusya'yı temsil edecek isimleri onaylamıştı. Buna göre, Rus heyetine Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy başkanlık edecek.

Heyette, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Genelkurmay Başkanlığı Ana Müdürlüğü Başkanı İgor Kostyukov ve Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin yer alacak. Heyetteki uzmanlar listesinde ise Rusya Genelkurmay Başkanlığı Bilgi Dairesi Başkan Yardımcısı Aleksandr Zorin ve Devlet Başkanlığı İnsani Devlet Politikası Dairesi Başkan Yardımcısı Yevgeniya Podobreyevskaya'nın yanı sıra Dışişleri Bakanlığı Bağımsız Devletler Topluluğu İkinci Dairesi Müdürü Aleksandr Polişçyuk ile Savunma Bakanlığı Uluslararası Askeri İşbirliği Ana Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Vladimir Şevtsov bulunuyor. Medinskiy, 2022'deki görüşmelerde de Rus heyetine başkanlık yapmıştı.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Güncel
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