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Putin, Ukrayna'nın işgal ettiği Kursk'u ilk kez ziyaret etti

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın geçtiğimiz sene ağustos ayında işgal ettiği Kursk bölgesini ilk kez ziyaret etti. Ziyaret sırasında askeri üniforma giyerek dikkatleri çeken Putin "Görevimiz Kursk bölgesine yerleşen düşmanı yakın gelecekte, mümkün olan en kısa sürede yenilgiye uğratmaktır" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın işgal ettiği Kursk bölgesini ilk kez ziyaret ederek, Rus birliklerini denetledi.

430 UKRAYNALI ASKER ESİR ALINDI

Ziyaret sırasında askeri üniforma giyen Putin, Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov'dan bilgi aldı. Gerasimov, Putin'e Ukrayna birliklerinin kuşatıldığı bilgisini vererek, 430 Ukraynalı askeri esir aldığını ifade etti.

"TERÖRİST MUAMELESİ GÖRECEKLER"

Putin, esir alınanların Rusya yasaları uyarınca terörist muamelesi görmeleri gerektiğini belirterek, Rus mahkemelerinde yargılanabileceklerini ve onlarca yıl hapis yatabileceklerini aktardı.

"DÜŞMANI EN KISA SÜREDE YENİLGİYE UĞRATACAĞIZ"

Putin, "Görevimiz Kursk bölgesine yerleşen düşmanı yakın gelecekte, mümkün olan en kısa sürede yenilgiye uğratmaktır. Rusya Kursk bölgesinde yakalanan Ukraynalı askerlere terörist muamelesi yapacaktır. Yabancı paralı askerler Cenevre Sözleşmesi kapsamında değildir" dedi.

Putin, Ukrayna'nın işgal ettiği Kursk'u ilk kez ziyaret etti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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