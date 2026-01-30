Haberler

Putin, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri'ni kabul etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin Sarayı'nda İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani ile bir görüşme gerçekleştirdi. Detaylar paylaşılmadı, ancak Rusya Dışişleri Bakanlığı durumu yakından takip ettiklerini belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Kremlin Sarayı'nda İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'yi kabul ettiği bildirildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin'in Kremlin Sarayı'nda Laricani'yi kabul ettiğini söyledi.

Peskov, görüşmeye ilişkin başka detay paylaşmadı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İran'daki gelişmelere ilişkin "Moskova ve Tahran arasındaki yoğun siyasi diyalog kapsamında, bu ülkedeki durumun gelişmesinin çeşitli yönlerine ilgi gösteriliyor. Aynı zamanda sağduyunun öne çıkacağını umuyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Güncel
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek hayatını kaybetti

3.5 aylık mücadeleyi kaybetti! Fatih Ürek'ten acı haber geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk girişimciye ABD'de dolandırıcılık suçlaması

Forbes listesine giren Türk girişimciye ABD'de ağır suçlama
Ve mutlu son! Fenerbahçe yıllardır istediği transferi yaptı

Fenerbahçe yıllardır istediği transfer bombasını patlattı
Trabzonspor takım otobüsüne taşlı saldırı

Faciadan dönüldü! Süper Lig devinin takım otobüsüne saldırı
Sydney Sweeney aşk kriterini açıkladı: Paraşüt atlayacak kadar cesur olsun

Çıtayı gökyüzüne çıkardı! Ünlü oyuncunun aradığı kriter gündem oldu
Türk girişimciye ABD'de dolandırıcılık suçlaması

Forbes listesine giren Türk girişimciye ABD'de ağır suçlama
CEO'dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak

Patrondan çalışanına ahlaksız teklif: Parayı al, kocanı bırak
Babasını dövdüğü görüntüleri amcasına yolladı: Gelin bunu buradan alın

Babasını öldüresiye dövüp kaydettiği görüntüleri amcasına yolladı