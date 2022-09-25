Putin'in sağ kolu Kadirov'dan kısmi seferberlik kararı sonrası sokağa inen protestoculara tehdit

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen Çeçen lider Kadirov, kısmi seferberlik kararı sonrası sokağa inen protestocuları tehdit etti. Eylemcileri akrabaları ile birlikte Ukrayna'da savaş bölgelerine göndermekle tehdit eden Kadirov, "Kimileri kısmi seferberliğe karşı çıkmak gerektiğini söylüyor. Hiç kimse Putin'in kararını tartışmamalı sadece uymalıdır. Hepinizi bu saçma sapan gösterilerden uzak durmaya çağırıyorum" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısmi askeri seferberlik ilanı sonrası Rusya'dan da sınırlı sayıda da olsa birçok kişi protesto gösterileri düzenlemişti. Bununla birlikte çok sayıda kişi ise Türkiye ve Ermenistan'a tek yönlü uçuş biletlerine akın etmişti.

PROTESTOLARA KATILANLARA TEHDİT GİBİ UYARI

Kısmi askeri seferberlik kararına tüm dünyadan tepkiler yükselirken Putin'e yakın bir isimden de protestolara katılanlara tehdit gibi uyarı geldi. Çeçenistan Cumhurbaşkanı Kadirov, ülkesinde savaş karşıtı protestocuları akrabaları ile birlikte Ukrayna'da savaş bölgelerine göndermekle tehdit etti.

"HİÇ KİMSE PUTİN'İN KARARINI TARTIŞMAMALI SADECE UYMALI"

Telegram'daki Kadyrov_95 adlı kullanıcı hesabından açıklama yapan Kadirov, "Kimileri kısmi seferberliğe karşı çıkmak gerektiğini söylüyor. Hiç kimse Putin'in kararını tartışmamalı sadece uymalıdır. Hepinizi bu saçma sapan gösterilerden uzak durmaya çağırıyorum" dedi.

PUTIN KADİROV'A KORGENERAL RÜTBESİ VERMİŞTİ

Düşmanlarına karşı sık sık 'ortaçağ' işkenceleri uygulamakla suçlanan Kadirov, Kremlin liderine olan bağlılığından dolayı "Putin'in asla sahip olmadığı oğul" olarak anılıyor. The Times'ın geçtiğimiz aylarda Rus medyasına dayandırdığı habere göre, Ukrayna'daki mücadelesi ve desteği nedeniyle Vladimir Putin'in, Ramazan Kadirov'a korgeneral rütbesi verdiği belirtilmişti.