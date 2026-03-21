Putin, İran, Tacikistan, Azerbaycan ve Türk cumhuriyetlerinin liderlerinin Nevruz Bayramı'nı kutladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Nevruz Bayramı dolayısıyla İran, Tacikistan, Azerbaycan ve Türk cumhuriyetleri liderlerine tebrik mesajları gönderdi. İkili ilişkilerin ve işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran, Tacikistan, Azerbaycan ve Türk cumhuriyetlerinin liderlerinin Nevruz Bayramı'nı tebrik etti.

Kremlin Sarayından yapılan açıklamaya göre, Putin, tebrik mesajları göndererek, İran, Tacikistan ve Türk cumhuriyetlerinin liderlerinin Nevruz Bayramı'nı kutladı.

Tebrik mesajları, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan ve Tacikistan cumhurbaşkanlarına gönderildi.

Putin mesajında, söz konusu Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkeleriyle ikili ilişkilerin yüksek seviyede olduğu ve çok yönlü işbirliğinin gelişmeye devam edeceğini belirtti.

İran'a tebrik mesajı

Başkan Putin ayrıca, İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a da Nevruz Bayramı dolayısıyla tebrik mesajı gönderdi.

Vladimir Putin, mesajında, "İran halkına zorlukların üstesinden gelmesi için güç dileyerek, Moskova'nın bu zor süreçte Tahran'ın sadık dostu ve güvenilir ortağı olduğunu" vurguladı.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu
