Üye Girişi
Haberler

Putin'den Batı'ya Nükleer Silah Uyarısı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi toplantısında Batı ülkelerine nükleer silah kullanabileceği konusunda uyarıda bulundu. Putin, olası hava ve uzay saldırılarına karşı nükleer caydırıcılığı artıracaklarını ifade etti.

- Putin'den, Batı'ya nükleer silah uyarısı

MOSKOVA - Güvenlik Konseyi üyeleri ile toplantısında nükleer silahlar üzerine konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, batılı ülkeleri uyararak, kendilerine yönelik hava ve uzay saldırısına karşı nükleer silah kullanabileceklerini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Güvenlik Konseyi üyeleri ile nükleer caydırıcılık konusu üzerine toplantı yaptı. Toplantıya Vladimir Putin'in yanı sıra Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, Rusya Başbakan Yardımcısı Denis Menturov, Rusya Federal Güvenlik Servisi Başkanı Aleksandr Bortnikov, Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı Sergey Narışkin, Rusya Federal Güvenlik Servisi Başkan Yardımcısı Raşid Nurgaliev, Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) başkanı Yuri Borisov ve Rusya Atom Enerjisi Kurumu (Rosatom) Başkanı Aleksey Lihaçov katıldı. Toplantının düzenlenme amacıyla ilgili açılış konuşmasını yapan Vladimir Putin, "Bugünün gündeminde, nükleer caydırıcılık alanındaki devlet politikasının temellerinin güncellenmesiyle ilgili konu var. Bu, askeri doktrinin yanı sıra, Rusya'nın nükleer stratejisinin resmi olarak tanımlandığı ve detaylandırıldığı bir belge. Belgenin güncellenmiş versiyonunda (Nükleer Caydırıcılık Alanında Devlet Politikasının Temelleri), nükleer olmayan herhangi bir devletin, nükleer bir devletin katılımı veya desteğiyle Rusya'ya yönelik saldırısının, Rusya Federasyonu'na karşı ortak saldırı olarak değerlendiriyor" dedi.

"Rusya olası hava saldırısında nükleer silah kullanmayı ele alacak"

Konuşmasının devamında hasımlarının kendilerine yönelik olası bir hava ve uzay saldırısına karşı nükleer silahlar kullanmayı da değerlendirebileceklerini ifade eden Putin, "Belgenin son haline göre nükleer silahları olmayan ülke, nükleer silahları olan başka bir ülkenin desteğiyle Rusya'ya karşı ortak saldırısını ele alıyor. Belgede, Rusya'nın nükleer silah kullanımına geçişinin koşulları da açıkça belirtiliyor. Hava ve uzay saldırı silahlarının büyük çaplı fırlatılması ve devlet sınırımızı geçtiğine ilişkin güvenilir bilgiler aldıktan sonra bu olasılığı değerlendireceğiz. Stratejik veya taktik uçakları, seyir füzeleri, insansız hava araçları, hipersonik ve diğer hava araçlarını kastediyorum" diyerek kendilerine karşı olası hava saldırılarına karşı nükleer silahlarla karşılık verecekleri uyarısında bulundu.

Konuşmasının devamında "Birlik devletler" olarak Belarus'a yapılacak olası bir saldırıda da nükleer silahlarla karşılık verebileceklerini belirten Putin, "Birlik Devleti'nin bir üyesi olarak Rusya ve Beyaz Rusya'ya karşı saldırı durumunda nükleer silah kullanma hakkımızı saklı tutuyoruz. Bütün bu konular Belarus tarafıyla, Belarus Devlet Başkanı (Aleksandr Lukaşenko) ile mutabakata varıldı. Konvansiyonel silahlar kullanan düşmanın egemenliğimiz için kritik bir tehdit oluşturması da buna dahildir" ifadelerini kullandı. Rusya Federasyonu'nun nükleer caydırıcılık alanındaki devlet politikasının taslak ilkelerine dahil edildiğini de hatırlatan Putin, "Nükleer caydırıcılık alanındaki devlet politikasının taslak ilkelerinde, nükleer caydırıcılığın uygulandığı devletler ve askeri ittifaklar kategorisi genişletildi. Ayrıca askeri tehditler listesi eklendi" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERHAN ALTIPARMAK - Güncel

Uluslararası İlişkiler Dış Politika Güvenlik Politika Güncel Rusya Dünya

Erdoğan'dan dikkat çeken adım! Biden'ın yemeğine katılmaktan vazgeçti, direk yurda dönüyor

Erdoğan Biden'ın yemeğine katılmaktan vazgeçti

 Alın size bir vukuat daha! Polislere silah doğrulttu vatandaşı tehdit etti aldığı cezaya bakın

Polislere silah doğrulttu vatandaşı tehdit etti aldığı cezaya bakın

 Cansız bedeni çöpte bulunan bebekle ilgili kahreden gerçek

Cansız bedeni çöpte bulunan bebekle ilgili kahreden gerçek
Yunan unsurları taciz ateşi açtı, sahil güvenliği görünce böyle kaçtı

Yunan unsurları taciz ateşi açtı, sahil güvenliği görünce böyle kaçtı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB burs başvurusu başladı mı? İBB burs başvurusu nasıl yapılır? Kılıç balığı yenir mi? Kılıç balığı helal mi, haram mı? Bursa elektrik kesintisi! 26-27 Eylül Yıldırım, Nilüfer, Mudanya elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 26-27 Eylül Şehitkamil, Araban, Nizip elektrik kesintisi listesi İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 26-27 Eylül Karşıyaka, Çiğli, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 26-27 Eylül Akhisar, Salihli, Soma elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 26-27 Eylül Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Akşehir, Beyşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 26-27 Eylül Alanya, Serik, Manavgat elektrik kesintisi İstanbul elektrik kesintisi! 26-27 Eylül Küçükçekmece, Pendik, Ümraniye elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 26 Eylül 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 26 Eylül Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Adana elektrik kesintisi! 26-27 Eylül Seyhan, Kozan, Karataş elektrik kesintisi ne zaman biter?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });