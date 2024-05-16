Putin, Çin'e yaptığı ilk yurt dışı ziyaretinde Xi Jinping ile görüşecek

- Rusya Devlet Başkanı Putin, Çin'de

Yeniden devlet başkanı seçilen Putin ilk yurt dışı ziyaretini Çin'e yaptı

PEKİN - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeniden devlet başkanı seçilmesinin ardından ilk yurtdışı ziyaretini Çin'e gerçekleştirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeniden devlet başkanı seçilmesinin ardından ilk yurtdışı ziyaretini Çin'e gerçekleştirdi. Çin'in başkenti Pekin'e gelen Putin, 2 günlük resmi ziyaret kapsamında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşecek ve 2 ülke arasında üzerinde varılan birçok anlaşmayı imza atacak.

Putin, ayrıca Çin Başbakanı Li Çiang ile de bir görüşme yapacak. Putin Çin temasları sırasında 2 ülke arasında diplomatik ilişkilerin başlamasının 75. Yıl onuruna düzenlenecek olan bir baloya katılacak. Putin, ayrıca Çin'in Harbin kentini ziyaret edecek.