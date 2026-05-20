Rusya Devlet Başkanı Putin Resmi Ziyaret İçin Çin'de

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in daveti üzerine 19-20 Mayıs tarihlerinde Beijing'e resmi ziyarette bulundu. Ziyaret kapsamında ikili ilişkiler, işbirliği ve uluslararası meseleler ele alınacak.

BEİJİNG, 19 Mayıs (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin salı günü resmi ziyaret kapsamında Çin'in başkenti Beijing'e ulaştı.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in daveti üzerine gerçekleşen ve 19-20 mayıs tarihleri arasında sürecek ziyaret, Putin'in Çin'e 25. ziyareti olma özelliğini taşıyor. Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, iki liderin ikili ilişkiler, çeşitli alanlarda işbirliği ve iki tarafı da ilgilendiren uluslararası ve bölgesel meselelere ilişkin görüş alışverişinde bulunacağı belirtildi.

İçinde bulunduğumuz yıl, Çin-Rusya stratejik koordinasyon ortaklığının kurulmasının 30'uncu, Çin-Rusya İyi Komşuluk ve Dostane İşbirliği Antlaşması'nın imzalanmasının ise 25. yıldönümü.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, iki tarafın bu ziyareti, dünyaya daha fazla istikrar ve pozitif enerji kazandırmak üzere Çin ile Rusya arasındaki ilişkilerin derinleştirilip daha üst seviyelere çıkarılmasına devam etmeye yönelik bir fırsat olarak değerlendireceğini söyledi.

Kaynak: Xinhua
