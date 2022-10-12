Putin, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'a üşüdüğü için kendi montunu verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, dün St. Petersburg'da yapılan görüşmenin ardından Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'a üşüdüğü için kendi montunu verdiği anlar devlet kanalında saniye saniye yayınlandı. Putin'in bu hareketini Batı'ya bir mesaj olarak yorumlayanlar olurken Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bunlar, liderlerin karşılıklı tutumunu yansıtan jestlerdir" dedi.