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Putin, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'a üşüdüğü için kendi montunu verdi

Güncel Haberler

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, dün St. Petersburg'da yapılan görüşmenin ardından Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'a üşüdüğü için kendi montunu verdiği anlar devlet kanalında saniye saniye yayınlandı. Putin'in bu hareketini Batı'ya bir mesaj olarak yorumlayanlar olurken Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bunlar, liderlerin karşılıklı tutumunu yansıtan jestlerdir" dedi.

Rossiya-1 devlet kanalında "Moskova.Kremlin.Putin" programında yayımlanan görüntüde, Putin'in Al Nahyan ile St. Petersburg'ta dünkü görüşmesine ilişkin detaylar paylaşıldı.

ARABASINA DA PUTİN'İN VERDİĞİ MONTLA BİNDİ

Görüntüde, Putin'in Al Nahyan'a üşüdüğü için kendi montunu verdiği ve Al Nahyan'ın bu montla arabasına oturduğuna dair kareler yer aldı.

HEDİYE EDİP ETMEDİĞİ BİLİNMİYOR

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bunlar, liderlerin karşılıklı tutumunu yansıtan jestlerdir" dedi. Peskov, montun Al Nahyan'a hediye edilip edilmediği yönündeki soruyu yanıtsız bıraktı.

Kaynak: AA / Güncel

Birleşik Arap Emirlikleri Vladimir Putin Petersburg Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Hayri :

st petesburg a ekim ayında fistanla gelen adama ne versen kar etmez

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